不顧聯邦命令 紐約州長霍楚重啟發放糧食券

州長霍楚表示，9日起已重新開始發放延遲逾一周的糧食券。(記者馬璿／攝影)

在紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)指示下，紐約州自9日起重新開始發放已逾期一周的糧食券 (SNAP)，使得仰賴該福利的近200萬紐約市民暫時不必擔心日常三餐。不過，最高法院日前的緊急命令允許川普政府暫時無須全額支付SNAP款額，法庭上的拉鋸戰也讓SNAP補助前景尚不明朗。

9日，霍楚在社群平台X上發帖表示，「當川普不斷設法讓紐約人的餐桌上沒有食物時，依賴SNAP的家庭終於能稍稍鬆口氣，因為補助金已開始發放」。不過，聯邦農業部 同時發出備忘錄，命令各州撤銷任何已啟動的全額SNAP發放措施，否則將面臨行政經費被取消的風險；備忘錄明確指出，各州僅能支付當月福利的65%。

目前全州約有290萬居民仰賴糧食券補助，然而，自本月1日起，該項補助隨著政府停擺而暫停，導致許多弱勢家庭與長者失去糧食來源；本報此前走訪發現，華人社區各公益組織近來舉辦的食物派發活動均迎來領取人潮高峰。

上周，聯邦農業部提出以65%緊急經費支付11月糧食券款額的要求；此舉遭羅德島州聯邦地方法官駁回，法院並命令農業部必須在8日前完成全額支付。但經歷幾輪上訴後，最高法院以緊急命令允許川普政府暫時無須馬上全額支付糧食券相關款額。

霍楚發言人指出，自最高法院命令發布後，紐約州尚未接獲聯邦農業部的進一步指示，「因此州府仍以聯邦資金繼續發放SNAP福利」。SNAP雖由州府執行，但資金全數來自聯邦政府，而實際轉帳到民眾EBT卡的為外包廠商。部分倡議團體曾呼籲，若聯邦資金遲遲不到位，紐約州應考慮以州府經費暫時墊付11月的SNAP補助。

鄰州新澤西則表示，該州在最高法院下令前已向約80萬名SNAP受惠者全額發放11月福利，目前資金仍可透過EBT卡使用。不過，新州官員也坦言，不確定農業部是否會允許該州的外包廠商繼續動用聯邦資金，並呼籲民眾隨時查看帳戶餘額並按需使用福利。