糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

記者馬璿╱紐約報導
近期由於政府關門，導致上百萬家庭的糧食券延遲發放，紐約市各地糧食救濟需求也因而增加。圖為8大道收取糧食券的店家。(記者馬璿╱攝影)
近期由於政府關門，導致上百萬家庭的糧食券(SNAP)延遲發放，紐約市各地糧食救濟需求也因而增加，不過，一間布碌崙(布魯克林)華人創辦的科技公司「Propel」透過發放緊急現金，協助因系統斷裂而陷入困境的家庭。該款額由華裔執行長、創辦人陳吉米(Jimmy Chen)和夥伴們與非營利組織合作，藉成立緊急基金，在一周內已經募得超過1000萬元，並直接向未收到糧食券款項的用戶發放50元的現金補助。

目前紐約市約有近200萬名居民仰賴糧食券購買日常三餐，然而，自1日起，該項補助隨著政府停擺而暫停，導致許多弱勢家庭與長者失去糧食來源，社區食品的倉儲壓力急遽上升，多個社區組織緊急舉辦的食物派發活動更往往吸引大批人潮排隊索取。

為此，總部位於布碌崙的科技公司「Propel」亦透過發放現金補助協助民眾度過難關。為應急，他們與非營利組織「GiveDirectly」合作成立緊急基金，在短短一周多內籌得超過1000萬元，並直接向未收到糧食券款項的Propel應用程序用戶發放每戶50元現金援助。

陳吉米表示，公司以自有的100萬元作為啟動資金，再加上募款，目前在紐約州內，已有超過1萬1000戶家庭收到這筆50元緊急金，其中約5000戶位於紐約市。他表示，雖金額看似不高，但影響超過了購買食物的層面，有用戶向他們表示，由於沒有錢可以為兒子慶生，他本打算取消慶祝，但有了這筆補助，至少他可以為孩子買蛋糕慶祝，讓孩子感覺被重視。

他還表示，此現象是近年最為嚴重的糧食補助中斷，目前全美每月有超過500萬戶家庭使用其程式，其中約有40萬人居住在紐約州，20萬戶則是在紐約市。然而，現在中斷、時程變更與混亂的消息也讓仰賴補助的家庭生活充滿不確定感，他們已聽聞大概有40%家庭在11月因遲遲未收到款項而被迫挨餓，30%的用戶則是必須和親友借錢度日。

「Propel 」自2014年創立，旨在為接受政府補助的家庭提供更便利、友善的數位工具。初期簡化使用者申請及管理SNAP等福利流程，日後逐漸轉型為能協助用戶監控福利餘額、保障卡片安全、並提供節省工具的應用程式。用戶可透過手機查閱EBT卡餘額、檢視交易明細、預測下一次福利入帳，以及接收政策或福利變動通知。應用程式亦提供安全功能，例如卡片鎖定、阻擋異地或線上交易、監控可疑交易，協助防範卡片被盜用。此外，公司還提供針對低收入家庭的促銷優惠、工作、兼職資訊、節省雜貨及生活開銷的工具。

