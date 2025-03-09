百歲王鼎鈞出席愛基會答謝宴 談「教育讓人成為人」

美國愛基會邀請王鼎鈞(中)擔任榮譽董事。(記者高雲兒／攝影)

浙江省新華愛心教育基金會與美國愛心第二春文教基金會8日於法拉盛 舉辦一場溫馨的感謝宴，邀請曾受資助的「珍珠生」共同表達對世界日報 社及捐贈者的感激之情。宴會現場，美國愛基會特別邀請三位傑出人士擔任榮譽董事，其中包括百歲高齡的文學大師王鼎鈞「鼎公」。王鼎鈞在談及教育的重要性時數度哽咽，一句「教育才讓人成為人」深深打動了在場所有人。

王鼎鈞(右二)接受新華愛心教育基金會的感謝狀。(記者高雲兒／攝影)

王鼎鈞在接受新華愛心教育基金會的感謝狀時，堅持親自走上台，以自己的人生經歷，娓娓道來教育的重要性。他提到，曾讀過一本書為「猶太 人掙錢的100種方法」，但最終發現，「猶太人賺錢只有一個方法，那就是受教育」。

王鼎鈞(中)與美國愛基會工作人員合影。(記者高雲兒／攝影)

作為抗戰時期的流亡學生，王鼎鈞對這句話感觸頗深，他回憶起當年學校的一位教官，嚴厲到體罰學生，但也始終不忘教導學生讀書、學知識，但仍有一位學生因被體罰而哭著回家，父親問他教官是否教他讀書，學生點頭稱是。父親便說，「那你要回去。他要你坐著讀書，你就坐著讀書；要你站著讀書，你就站著讀書；要你跪著讀書，你就跪著讀書」，說到這裡，王鼎鈞一度哽咽，「只要他讓你讀書，怎麼樣都可以！」

珍珠生拿著王鼎鈞贈送的書籍與王鼎鈞夫婦合影。(記者高雲兒／攝影)

王鼎鈞感慨道，「上帝造人只造了一個毛坯，教育才讓人變成人啊」。他巧妙地引用「紅樓夢」的典故，生動地比喻教育的力量，「賈寶玉說，女人是水做的，男人是泥做的。我在後面加兩句話：教育使水做的女人變成酒，教育使泥做的男人燒成瓷。」

美國愛基會邀請徐朱留弟(右三)擔任榮譽董事。(記者高雲兒／攝影)

除了王鼎鈞，另外兩位榮譽董事分別是知名企業家徐朱留弟和世界日報北美總管理處總經理張漢昇。徐朱留弟分享了成長經歷，因家境貧寒，初中便輟學打工，年少時便立志改變命運，「我少看電視、少睡覺、少玩，只為了一個目標--掙錢。因為我要改變我的人生，改變我孩子受教育的環境」。她將這一理念傳遞給自己的孩子，「我和他們說，不想走我的路，你們就要好好讀書」，最後她還慷慨捐贈5000元支持基金會的工作。

美國愛基會邀請張漢昇擔任榮譽董事，由張宗智(中)代領。(記者高雲兒／攝影)

張漢昇因故未能到場，由紐約社社長張宗智代為發言。張宗智表示，7日聽到基金會幫助珍珠生的匯報後深受感動，「大家都在感謝世界日報，但我覺得世界日報要感謝大家，幫助我們持續傳遞愛心。」