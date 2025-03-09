檢方指控孫雯涉收中資洗錢 不法收入投入母親帳戶及胡驍生意 大買豪宅、豪車

華爾街日報報導指出，檢方指控前紐約州政府華裔官員孫雯(右二)收受中國政府提供的資金，將不法收入挪入母親帳戶以及丈夫胡驍(左二)經營的生意。(本報檔案照)

遭控中國代理人的前紐約州政府華裔官員孫雯(Linda Sun)及其丈夫胡驍(Chris Hu)的案情有新進展。「華爾街日報」報導指出，檢方指控孫雯收受中國政府提供資金，將不法收入挪入母親帳戶及丈夫胡驍經營的生意。胡在皇后區法拉盛 的葡萄酒店不僅涉及洗錢活動，身兼地產開發商的房東也被指與孫雯合作，試圖影響市府許可決策。起訴書說，孫透過現金、家族成員與空殼公司名義，購買包括長島與檀香山總值數百萬元的房產、珠寶及豪車。

對此孫、胡二人均否認有任何非法行為，其辯護律師團隊重申先前的法律文件，並表示對其辯護立場充滿信心。

司法部去年指控孫雯利用與兩任州長的親密關係，為中國謀取利益並因此致富，控告她非法充當外國代理人 。今年2月11日，聯邦檢方加重指控，對孫雯與胡驍提出四項洗錢罪名，包括孫雯的一項洗錢陰謀罪，以及胡驍的三項洗錢罪與一項洗錢陰謀罪。檢察官指出，孫雯策畫「權錢交易計畫」，將來自中國的資金投入丈夫事業及家人帳戶。

起訴書顯示，孫雯與中國政府官員的關係，為胡驍的龍蝦出口生意帶來1576萬元收入，其企業在中國也獲利數百萬元。FBI 調查發現，胡驍在法拉盛經營的「Leivine Wine&Spirits」葡萄酒商店尚未開業，帳戶內即存入20萬元。探員也在兩人住處查獲大筆現金。

胡驍聲稱這筆資金是準備存入銀行的商店收入，但該店交易主要不通過現金支付，資金來源遭懷疑。起訴書指控該店成為洗錢樞紐，並與房東徐喬治(George Xu)共同試圖影響市府核發許可。開幕當日店內更廣邀政界人士，包括國會眾議員孟昭文(Grace Meng)。徐喬治未回應相關指控，而孟昭文的發言人則表示她一向支持選區內的小型企業。

FBI調查進一步發現，胡驍透過分批存入每筆低於5000元的現金至商業與個人帳戶， 規避銀行向政府提出可疑交易報告。此外，數間掛名於未公開人士的空殼公司，疑用來購買孫雯價值14萬元以上的Range Rover名車，以及夫妻二人在夏威夷47樓的豪華公寓。銀行調查發現，一個擁有150萬元存款的帳戶持有人疑似為孫雯的母親。孫家向銀行解釋，該款項為「銷售獎金」，但孫母先前申請失業補助時，申報的收入為零。

孫雯辯護律師去年曾試圖駁回外國代理人指控，主張她僅是在內部傳達意見供同事參考，非代表中國政府行事。最新的辯護文件也反駁FBI對查獲現金的指控，聲稱20萬元來自開業前的現金銷售，並非犯罪所得。