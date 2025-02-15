亞當斯改口：紐約市警合作ICE 僅刑事執法

市長亞當斯稱願放寬法規，允許市警與ICE合作執法，但澄清指僅限刑事案件。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)14日曾稱，允許紐約市警(NYPD)在民事執法層面，與聯邦移民 及海關執法局(ICE )合作，但在引發爭議後，他又快速作出澄清，強調自己並無此意；此外，在當日，他也同意允許聯邦移民官員在紐約市的雷克島監獄(Rikers Island)內執法。「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)則回應，若亞當斯不履行承諾，加強移民執法，他將重返紐約，並且「緊盯著他不放」。

當日，在和川普(Donald Trump)總統任命的邊境事務主管霍曼共同出席福斯新聞(Fox News)的訪問時，亞當斯表示，希望推動市議會調整相關法條，以便在犯罪案件中與ICE合作，即便涉案者可能僅涉及民事違規，市警也能夠與聯邦單位聯手執法。

亞當斯表示，紐約市現行法令中的某些規範「不合理」。目前，紐約市庇護法(Sanctuary Laws)只允許市警在法官下達刑事扣留令時，才能與ICE合作。

然而，亞當斯此番言論，在同日又被他本人澄清。他在聲明中表示，自己「並非要向聯邦政府開放民事移民執法」，而是認為「聯邦應透過刑事層面執法行動，追捕包括無證移民在內的危險罪犯。」亞當斯指，其與本地法律並無衝突。

通常，ICE的工作可以分為民事執法及刑事執法，民事執法針對違反移民法但未涉及犯罪的個人，例如簽證逾期或非法入境者，可能會逮捕、拘留或驅逐。刑事執法針對涉及犯罪的移民，例如與毒品、人口販賣、恐怖活動或其他嚴重犯罪相關的案件，ICE可能會與聯邦或地方執法機構合作調查並起訴。

目前，尚不清楚亞當斯希望議會修正的內容。市警則回應稱，局方不參與民事移民執法，只在刑事執法事務上與聯邦單位合作。

亞當斯還說，若移民正在紐約市工作、付稅並正常生活，理應享有城市的基本服務，包括警方協助、醫療救治與兒童就學等。然而，霍曼則批評庇護法，指該政策「只是為罪犯提供庇護」。

對於外界批評亞當斯「協助ICE介入更多案件」的說法，市長辦公室則反駁，表示部分左派陣營官員誇大渲染，製造「ICE闖入校園或教堂」等恐慌。市長辦公室也在聲明中強調，過往政府通過的庇護法律「走得太遠」，使得警局在面對暴力罪犯時難以與聯邦政府攜手。

市議長歐德思(Adrienne Adams)則指亞當斯和霍曼的會晤「令人擔憂」，設立ICE辦公室的做法「明顯」與地方法律相悖，市議會「已做好準備捍衛法律免受侵犯」。