開公司吞市府經費數百萬 3人團夥含1華男落網

胡衛紅(左)將一疊美元交給梅迪納，換取支付給自己餐飲公司的支票。(檢方提供)

紐約市 警13日逮捕一個三人團夥，其中包括一名華人，指控他們利用非營利機構的名義，獲得市府在新冠疫情 期間提供給緊急住房計畫的經費，卻將錢中飽私囊，涉嫌挪用公款數百萬元，遭控電匯欺詐、洗錢和商業賄賂等。三人中，華男胡衛紅(Weihong Hu，音譯)在曼哈頓被捕、丹特勒(Christopher Dantzler)、梅迪納(Julio Medina)分別在長島 和布朗士落網，當日下午三人已在紐約聯邦東區法院過堂。

根據法庭文件，梅迪納創立了一家非營利機構並擔任執行主任和執行長，該機構為曾服刑的人提供重返社會的服務。2020年6月，紐約市長刑事司法辦公室與該機構簽訂合同，授權其與酒店和其他企業合作，管理一項緊急過渡住房計畫，負責將囚犯安置到酒店，防止新冠疫情在監獄內蔓延。

從2020年6月到2023年12月，這家非營利機構獲得了市府約1億2200萬元經費，用於執行住房計畫，此後胡衛紅和丹特勒通過各自掌管的企業，從這家非營利機構獲得數千萬元的公共資金。丹特勒的公司名義上為囚犯重返社會提供安保，但實際上從未有經營執照，而胡衛紅在皇后區經營的兩家酒店，根據原定計畫是要為囚犯提供臨時住所和餐飲服務。

梅迪納向胡衛紅和丹特勒索取並接收賄賂和回扣，作為交換，他透過自己控制的非營利機構向兩人的企業提供業務。胡衛紅和丹特勒除了給梅迪納賄賂和回扣外，還為梅迪納購買了一棟價值130萬元的聯排別墅、支付了75萬元的房屋裝修貸款，胡衛紅還通過自己的一家公司，為他融資買一輛價值10萬7000元的豪車。

資料顯示，丹特勒和胡衛紅向梅迪納行賄至少250萬元現金和實物，作為交換，梅迪納將緊急住房計畫中約5100萬元的資金投到兩人的企業。據悉，丹特勒的安保公司從緊急住房計畫的經費中獲取了2100萬元，胡衛紅的酒店和餐飲公司分別獲得1200萬元和1700萬元，丹特勒個人則留下了約900萬元。