霍楚校園手機禁令，移民家庭籲暫緩。圖為多元的紐約校園環境。(取自市教育局)

在醞釀近一年後，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)本計畫於下學年在全州推行校園手機禁令，但由於川普 總統的反移民 政策，導致大量移民學生的焦慮與日俱增，部分家長近日呼籲暫緩手機禁令。

因川普在上台後接連取消「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」(CHNV parole program)，並允許移民與海關執法局(ICE)執法人員進入學校、或在校園周邊執行逮捕命令，已有大量紐約新移民家長不敢送孩子上學；紐約市公立學校的出勤率，在川普就職後減少約3%至5%。

儘管目前紐約市內還未出現移民局進入校園的情況，但移民家長對此可能性表示擔憂。12日，上城區的學區委員會通過一項反對手機禁令的決議，市教育政策小組(PEP)也考慮在本月稍後舉行的會議上發布類似聲明。此類決議雖並無政策效力，但也有一定諮詢性質，顯示出對手機禁令的反對。

該學委會主席卡多納(Elizabeth Soto-Cardona)表示，學委會反對禁令的決議，旨在盡力支持移民家庭，學生若持有手機，在緊急情況發生時，例如當移民局闖入學校，可以聯絡家人，讓家長與學生都更為放心。

教育政策小組主席福克納(Greg Faulkner)在呼籲霍楚暫停手機禁令時，也提到了對於移民局執法行動的擔心；「根據全國目前發生的一些事件，我不希望在這個時候取消學生的任何通訊方式，」福克納表示，如果執法人員出現在學校，學生可能需要聯絡家長或律師，「我不想剝奪他們的權利。」

儘管華人無證客家庭還未出現不敢送孩子上學的狀況，但走線 客幫扶人士Joe表示，走線家庭在川普上台後都較為焦慮，「有些人都開始不上班」；Joe認為，對於走線家庭，他們需要的是如何應對移民局的指南、科普，「更需要市政府明確的保護政策。」