我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

台中新光三越氣爆已釀4死20傷 內部滿目瘡痍

霍楚校園手機禁令遇上川普移民政策 移民家庭籲暫緩

記者曹馨元╱紐約報導
霍楚校園手機禁令，移民家庭籲暫緩。圖為多元的紐約校園環境。(取自市教育局)
霍楚校園手機禁令，移民家庭籲暫緩。圖為多元的紐約校園環境。(取自市教育局)

在醞釀近一年後，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)本計畫於下學年在全州推行校園手機禁令，但由於川普總統的反移民政策，導致大量移民學生的焦慮與日俱增，部分家長近日呼籲暫緩手機禁令。

因川普在上台後接連取消「古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉假釋計畫」(CHNV parole program)，並允許移民與海關執法局(ICE)執法人員進入學校、或在校園周邊執行逮捕命令，已有大量紐約新移民家長不敢送孩子上學；紐約市公立學校的出勤率，在川普就職後減少約3%至5%。

儘管目前紐約市內還未出現移民局進入校園的情況，但移民家長對此可能性表示擔憂。12日，上城區的學區委員會通過一項反對手機禁令的決議，市教育政策小組(PEP)也考慮在本月稍後舉行的會議上發布類似聲明。此類決議雖並無政策效力，但也有一定諮詢性質，顯示出對手機禁令的反對。

該學委會主席卡多納(Elizabeth Soto-Cardona)表示，學委會反對禁令的決議，旨在盡力支持移民家庭，學生若持有手機，在緊急情況發生時，例如當移民局闖入學校，可以聯絡家人，讓家長與學生都更為放心。

教育政策小組主席福克納(Greg Faulkner)在呼籲霍楚暫停手機禁令時，也提到了對於移民局執法行動的擔心；「根據全國目前發生的一些事件，我不希望在這個時候取消學生的任何通訊方式，」福克納表示，如果執法人員出現在學校，學生可能需要聯絡家長或律師，「我不想剝奪他們的權利。」

儘管華人無證客家庭還未出現不敢送孩子上學的狀況，但走線客幫扶人士Joe表示，走線家庭在川普上台後都較為焦慮，「有些人都開始不上班」；Joe認為，對於走線家庭，他們需要的是如何應對移民局的指南、科普，「更需要市政府明確的保護政策。」

移民 川普 走線

上一則

庇護法妨礙移民執法 司法部起訴紐約州府、官員

下一則

紐約華女車禍亡 親友盼母親能獲簽證來美見最後一面
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美對加拿大鋼鋁關稅上看50% 美企警告將有連鎖效應

美對加拿大鋼鋁關稅上看50% 美企警告將有連鎖效應
川普：14日慕尼黑啟動烏克蘭和談 美副總統率團代表

川普：14日慕尼黑啟動烏克蘭和談 美副總統率團代表
麻州聯邦法官判決 聯邦雇員應接受川普優退計畫

麻州聯邦法官判決 聯邦雇員應接受川普優退計畫
川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前

川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前

熱門新聞

57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
據統計，移民局於上周在紐約市及周邊地區逮捕並拘留約100名非法移民，圖為1月28日ICE突襲紐約。(取自DEA紐約辦公室)

聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

2025-02-07 07:40
同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

2025-02-09 06:48
精奧公司公然宣傳自己「高超」的包裝技巧，使大量芬太尼前體物質成功混過海關，進入墨西哥的製毒實驗室和美國境內。(檢方提供)

走私芬太尼原料 中國生技公司2高管紐約獲罪

2025-02-06 07:50
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？