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走私芬太尼原料 中國生技公司2高管紐約獲罪

記者許君達／紐約報導
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精奧公司公然宣傳自己「高超」的包裝技巧，使大量芬太尼前體物質成功混過海關，進入墨西哥的製毒實驗室和美國境內。(檢方提供)
精奧公司公然宣傳自己「高超」的包裝技巧，使大量芬太尼前體物質成功混過海關，進入墨西哥的製毒實驗室和美國境內。(檢方提供)

涉嫌向美國大量出口芬太尼前體(Fentanyl precursors)的一家中國生技公司兩名負責人王慶州(Qingzhou Wang，音譯，下同)和陳依依，近日在紐約南區聯邦法院被判有罪，涉事公司的網址域名也被美國檢方查封。

王陳二人被捕前，分別為湖北精奧生物科技有限公司(Hubei Amarvel Biotech Co., Ltd)的執行長和市場經理，該公司出口大量用於生產芬太尼的前體原料。檢方指，芬太尼是一種合成鴉片類藥物，藥效是傳統毒品海洛因的50倍，而使用芬太尼前體為原料生產的芬太尼類似物(Fentanyl analogues)的毒性和致死率都更強。目前，芬太尼中毒是美國18至49歲人群的最大死因，在2022年2月至2023年1月間，至少有10萬5263名美國人死於鴉片類藥物。

庭審紀錄顯示，王慶州和陳依依夥同另一被告FNU LNU(又名Er Yang或Anita)，共向假扮成毒販的聯邦緝毒局(DEA)探員出售200多公斤芬太尼前體並運往美國。根據公開的信息，2022年11月中旬至12月上旬，臥底探員通過加密軟體與被告聯絡，告知對方自己「要在紐約製造芬太尼」，而被告明知其用途，依舊從中國運送了約999.7克芬太尼前體物質1-boc-4-AP、10002.6克前體物質1-boc-4-piperidone、以及893.6克用於製造冰毒的甲基苯丙胺前體甲胺(methylamine)，並以加密貨幣的方式收款以逃避監管。

2023年3月，王陳二人飛赴泰國與臥底探員會面，討論進一步的「在美製毒」以及供貨計畫，二人不僅表示「他們在美國和墨西哥有很多客戶」，還承諾提供芬太尼成品生產方面的技術支持。此後，依照雙方的約定，被告在當年5月，再次將大約210公斤芬太尼前體運送至洛杉磯。此後，王陳二人再飛赴美國，與臥底探員討論「數噸」的訂單。

除直接向美國出口芬太尼前體而被人贓並獲外，精奧公司還在網站上公開宣傳芬太尼原料產品，並將墨西哥犯罪集團經營的製毒實驗室作為主要客戶。該公司還在網站上宣傳走私成果，比如將違禁品偽裝成狗糧、堅果或機油過海關。

2023年6月，美國司法部對包括精奧在內的四家中國公司及其八名高管提起訴訟，此後，王慶州和陳依依在斐濟被捕，並被引渡至紐約受審。

陪審團則在近日裁定，36歲的王慶州被判兩項罪名成立，罪名分別為在明知產品會被用於製毒仍共謀進口芬太尼前體化學品1-boc-4-AP、以及共謀洗錢，分別最高可判刑期20年。32歲的陳依依除上述兩項罪名成立外，還被判犯有一項明知產品會被用於製毒仍進口芬太尼前體化學品1-boc-4-AP罪和一項進口甲基苯丙胺前體化學品甲胺罪，各自最高刑期分別為20年和10年。

被告所在的湖北精奧生物科技有限公司在其網站上公然宣傳可用於製造毒品芬太尼的產品。...
被告所在的湖北精奧生物科技有限公司在其網站上公然宣傳可用於製造毒品芬太尼的產品。(檢方提供)

墨西哥 司法部 毒品

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