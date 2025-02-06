走私芬太尼原料 中國生技公司2高管紐約獲罪

精奧公司公然宣傳自己「高超」的包裝技巧，使大量芬太尼前體物質成功混過海關，進入墨西哥的製毒實驗室和美國境內。(檢方提供)

涉嫌向美國大量出口芬太尼前體(Fentanyl precursors)的一家中國生技公司兩名負責人王慶州(Qingzhou Wang，音譯，下同)和陳依依，近日在紐約南區聯邦法院被判有罪，涉事公司的網址域名也被美國檢方查封。

王陳二人被捕前，分別為湖北精奧生物科技有限公司(Hubei Amarvel Biotech Co., Ltd)的執行長和市場經理，該公司出口大量用於生產芬太尼的前體原料。檢方指，芬太尼是一種合成鴉片類藥物，藥效是傳統毒品 海洛因的50倍，而使用芬太尼前體為原料生產的芬太尼類似物(Fentanyl analogues)的毒性和致死率都更強。目前，芬太尼中毒是美國18至49歲人群的最大死因，在2022年2月至2023年1月間，至少有10萬5263名美國人死於鴉片類藥物。

庭審紀錄顯示，王慶州和陳依依夥同另一被告FNU LNU(又名Er Yang或Anita)，共向假扮成毒販的聯邦緝毒局(DEA)探員出售200多公斤芬太尼前體並運往美國。根據公開的信息，2022年11月中旬至12月上旬，臥底探員通過加密軟體與被告聯絡，告知對方自己「要在紐約製造芬太尼」，而被告明知其用途，依舊從中國運送了約999.7克芬太尼前體物質1-boc-4-AP、10002.6克前體物質1-boc-4-piperidone、以及893.6克用於製造冰毒的甲基苯丙胺前體甲胺(methylamine)，並以加密貨幣的方式收款以逃避監管。

2023年3月，王陳二人飛赴泰國與臥底探員會面，討論進一步的「在美製毒」以及供貨計畫，二人不僅表示「他們在美國和墨西哥 有很多客戶」，還承諾提供芬太尼成品生產方面的技術支持。此後，依照雙方的約定，被告在當年5月，再次將大約210公斤芬太尼前體運送至洛杉磯。此後，王陳二人再飛赴美國，與臥底探員討論「數噸」的訂單。

除直接向美國出口芬太尼前體而被人贓並獲外，精奧公司還在網站上公開宣傳芬太尼原料產品，並將墨西哥犯罪集團經營的製毒實驗室作為主要客戶。該公司還在網站上宣傳走私成果，比如將違禁品偽裝成狗糧、堅果或機油過海關。

2023年6月，美國司法部 對包括精奧在內的四家中國公司及其八名高管提起訴訟，此後，王慶州和陳依依在斐濟被捕，並被引渡至紐約受審。