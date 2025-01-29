帝國大廈揭蛇年櫥窗 慶祝農曆新年

中國駐紐約總領事館與紐約帝國大廈聯合舉辦慶新春亮燈儀式。(記者曹馨元╱攝影)

在農曆新年除夕當日，紐約帝國大廈(Empire State Building)及中國駐紐約總領事館與聯合舉辦慶新春亮燈儀式；總領事陳立與帝國大廈觀景台總裁葛茲(Jean-Yves Ghazi)也一同為蛇年櫥窗揭幕。

陳立表示，今年的春節 具有特殊意義，因為這是春節被聯合國 教科文組織(UNESCO)定為非物質文化遺產後的第一個春節。陳立指出，在過去的龍年，兩國人民之間的聯繫取得了積極進展，更多美國遊客藉助中國的十天免簽政策訪問中國，大熊貓也重返美國；「在紐約，我們接待了大約12個中國地方代表團，同時也有越來越多的中國藝術團體和遊客」。

帝國大廈在28日晚點亮紅色燈光，迎接蛇年的到來。這一慶祝活動已連續舉辦25年，同時也是生肖櫥窗展示的第17年。葛茲表示，農曆新年的慶祝活動已成為帝國大廈的年度傳統，包括標誌性的塔燈點亮儀式以及五大道大堂櫥窗的精美展示。