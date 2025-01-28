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MTA計畫造跨區快線輕軌 直通皇后區、布碌崙

記者尤昱程／紐約報導
該計畫預計利用一條使用率偏低的貨運鐵路，建設連接皇后區傑克森高地與布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的輕軌線。(大都會運輸署提供)
該計畫預計利用一條使用率偏低的貨運鐵路，建設連接皇后區傑克森高地與布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的輕軌線。(大都會運輸署提供)

隨著曼哈頓堵車費計畫啟動，大都會運輸署(MTA)又開始推動曾經進展緩慢、一項名為跨區快線(Interborough Express，IBX)的交通計畫。該計畫預計利用一條使用率偏低的貨運鐵路，建設連接皇后區傑克森高地(Jackson Heights)與布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)的輕軌線，全長14哩，使得居住在皇后區及布碌崙的居民在通勤時，不用再繞至曼哈頓，時間可縮短40分鐘。

IBX計畫在2022年首次提出，但推進向來緩慢。但根據MTA的最新消息，該項目正在重新加速推進，並已發布招標書(RFP)，以盡快啟動項目的初步工程。此外，項目也已被納入2025至2029年的資本計畫。

州長霍楚(Kathy Hochul)對這條輕軌線表示支持，當時她在支持徵收堵車費時，就曾經提到堵車費所收集的資金將有利這個項目推行。

MTA表示，計畫分為兩大主要階段：第一階段包括拆除現有結構、新建橋梁、隧道以及重新配置貨運設施；第二階段則涵蓋輕軌系統的安裝、車站建設和列車購置等工作。整體工程預計耗資約55億元，並將連接17條地鐵線、超過50條公車路線及長島鐵路(LIRR)。完成後，從起點到終點的通勤時間將縮短至約40分鐘。目前，布碌崙與皇后區之間的地鐵連接主要依賴G線，但路線覆蓋有限，通勤需求難以完全滿足。

根據MTA的估計，該輕軌線路每日將為約11萬5000人提供服務。此外，輕軌系統的建設被認為在容量、速度和工程可行性方面具有優勢，特別是在現有路徑無法容納重型軌道車輛的情況下，輕軌方案被視為更具成本效益的選擇。

據悉，關於這個輕軌項目的早期環境分析已展開，並等待聯邦政府批准進入「國家環境政策法」(National Environmental Policy Act)環境審查程序。同時，MTA已舉辦多場公眾會議收集意見，未來還將安排更多公聽會。

隨著曼哈頓堵車費計畫啟動，大都會運輸署重新推動一項名為跨區快線的交通計畫。(大都...
隨著曼哈頓堵車費計畫啟動，大都會運輸署重新推動一項名為跨區快線的交通計畫。(大都會運輸署提供)

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