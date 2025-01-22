2026財年紐約州府預算總額達2520億 創新高

紐約州2026財年預算案總額達到創紀錄的2520億元，但由於財政收入增長，將不會導致居民的稅負上升，反而還會為部分低收入居民減稅。圖為州長霍楚公布預算案。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)21日公布2026財年州府預算 案，總額達2520億，突破歷史紀錄。不過由於財政收入同樣增長，因此無需提高普通居民的所得稅負擔。在整體預算中，占比最大的開支為教育和醫療，住房開發和公共安全維護也是其中的重要項目。此外，預算案還包括一項旨在將校園手機禁令擴展到全州的提案。

數據顯示，2026財年預算案總額2520億元，比上年增長3.6%，而該年度財政收入的增長則達到6%，因此無需增稅，且還能維持同樣創紀錄的211億元儲備金。儲備金的主要功能是應對突發情況或經濟衰退導致的意外開支，此外還將作為保證金，減少州府的借貸成本。

預算案中用於教育的開支超過400億元。除其中374億元直接用於公立學校外，還將投入約20億元用於擴大兒童保育並新建兒童保育設施、13億元用於州大(SUNY)和市大(CUNY)的高等教育。

此外，州府還提出一項旨在擴大校園手機禁令的提案，將與預算案一同與州議會談判。該提案建議進行全州立法，在每日「從上課鈴到下課鈴」的學時之內，對學生使用電子設備進行全程限制。

在減輕居民經濟壓力方面，州府計畫投入30億元預算用於發放通膨退稅，將有860萬人能享受到這一福利。此外，為中產階層減稅和兒童稅收抵免的預算，分別達到10億元和8億2500萬元，還有3億4000萬元用於在學校提供免費餐食。此外，預算案為紐約州白卡(Medicaid)福利提供的資金達到354億元，在本年度內單一項目開支中數額第二多，僅次於公立學校投資 。

針對紐約當前治安惡化的問題，紐約市 警(NYPD)現已開始加強警力，保證在所有夜間運行的地鐵列車及月台上巡邏，試行期六個月。而州府將為此投資7700萬元，用於負擔警員的加班費等成本。其他用於加強執法、打擊犯罪的預算，包括價值3億7000萬元的槍枝暴力預防項目、價值2億9000萬元的刑事司法系統投資，及價值3500萬元的預防仇恨犯罪社區項目。此外，針對導致慣犯難以得到有效追究的刑事司法制度弊端，預算案也附加了旨在修補開示(discovery)制度的改革提案，與州議會談判。

而在與治安密切相關的精神健康問題上，州府計畫投資1億6000萬元，在紐約市新建司法系統的精神疾病中心，提供100個住院床位，還將投入近1億元用於精神健康護理項目。而預算案附加的提案，則旨在推進精神疾患非自願治療的立法，以避免精神病患者流落街頭並對公共安全造成難以預測的威脅。

此外，州預算還將投資10億元用於支持紐約市「同意之城」(City of Yes)計畫的住房建設項目、投資30億元用於MTA的資本項目、投資10億元用於清潔能源轉型等。