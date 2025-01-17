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前五分局長陳韜 提示農曆新年治安防盜

記者劉梓祁╱紐約報導
前華埠市警五分局局長、華裔副督察陳韜，提醒民眾在歡慶佳節之餘提高防範意識。(記者劉梓祁╱攝影)
前華埠市警五分局局長、華裔副督察陳韜，提醒民眾在歡慶佳節之餘提高防範意識。(記者劉梓祁╱攝影)

在農曆新年即將到來之際，前曼哈頓華埠市警(NYPD)五分局局長、華裔副督察陳韜(Tao Chen)，提醒社區民眾在歡慶佳節之餘務必提高防範意識，妥善保管現金和貴重物品，以降低被竊或搶奪的風險，同時謹慎使用電子支付和網上交易，一旦遇到可疑情況，應第一時間與警方聯絡。

調任至曼哈頓南區警署(Patrol Borough Manhattan South)不久的陳韜用華文表示，由於自己曾在兩個華人社區的分局擔任局長，因此對華人過年期間的傳統習俗與治安需求相對了解，深知此時正是民眾集中採買年貨、舉辦團聚、走春拜年以及財務交易頻繁之際，因此更需要提高警惕。

他說，因需用於購買禮品或派發紅包，許多華人在春節期間有攜帶現金外出的習慣，但建議民眾不要將錢財外露，並貼身保管，以降低被竊或搶劫的風險。陳韜表示，在華埠任職的兩年曾經手許多案件，均為現金或錢包防於背包或大衣時遭竊，因此提醒民眾務必提高警覺。

陳韜還建議，居民儘量在日間前往銀行，並在進行金融交易時提高警覺，以免成為不法分子的目標。他說，如今詐騙電話和短信日益增多，多為投資或欠款等詐騙話術，民眾在接獲此類訊息時，應仔細核實對方身份，不輕易提供個人資訊或轉帳款項。陳韜強調，「要記住沒有免費的午餐。」

同時，他強調了鎖好門窗的重要性。陳韜說，若市民家中有連接防火樓梯的門窗，請務必確保其也被牢固鎖定，避免成為不法分子利用的破綻，因曾見有小偷從防火樓梯進入屋中盜竊。他還建議居民安裝防盜鎖，否則「對於有經驗的小偷而言，幾秒鐘就能打開。」

陳韜還指，對於有條件的人士，安裝監控攝像頭也是建議措施。他強調，目前距離春節還有約兩周，街道、超市和慶典的人流會逐漸增加，在呼籲市民多加注意之餘，市警其它部門也將展開外展活動。

陳韜還藉此機會表達了對華埠的不捨，但表示其為「必要的過程」。他說，華埠是一個非常生動及和諧的社區，對為其服務感到「榮慶和驕傲。」

在回顧兩年任期時，陳韜表示，轄區內許多受到高度關注的事件讓自己印象深刻，如川普(Donald Trump)出庭、潘尼(Daniel Penny)鎖喉事件和支持巴勒斯坦運動等，自己均和同僚參與了維護現場治安的任務。

華埠 華人 曼哈頓

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