我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

堵車費受益 華人小巴：跑1趟快多了 乘客至少節省20分鐘

記者曹馨元╱紐約報導
小巴司機余先生表示，由於堵車費徵收後入城路段冷清，「跑一趟要快十幾、20分鐘，小巴乘客也受益」。(記者曹馨元╱攝影)
小巴司機余先生表示，由於堵車費徵收後入城路段冷清，「跑一趟要快十幾、20分鐘，小巴乘客也受益」。(記者曹馨元╱攝影)

堵車費開始徵收已滿一周，雖受其影響的市民紛紛抱怨要多掏9元過路費，但穿梭於法拉盛曼哈頓華埠間的華人小巴卻是為數不多的受益者。小巴司機余先生表示，由於堵車費徵收後入城路段冷清，「跑一趟要快十幾、20分鐘，小巴乘客也受益」。

根據堵車費計畫，私家車輛一旦進入曼哈頓60街以下的徵收區域，就均須支付9元每日的堵車費。除針對黃色計程車、網約車等的收費有不同外，所有為公眾提供固定線路的定期通勤運輸私營巴士均無須繳費；連接法拉盛與曼哈頓華埠的華人小巴就是其中的例子。

小巴司機余先生表示，自堵車費徵收起，最明顯的變化就是「路要好開多了」；因大量私家車輛選擇降低開進曼哈頓60街以下的頻次，塞車情況有所改善，余先生如今每趟通勤時間都較從前減少近20分鐘。除此之外，因小巴都是等載滿乘客就發動，余先生尚未體會到乘客明顯增多的情況。

余先生已經從事小巴司機20餘年，他表示，自疫情後小巴車費從3元漲價到4元後，司機們暫時沒有再次漲價的決定。「有乘客跟我們反映，現在堵車費一加，要是我們能漲價到5元他們也能接受」，但余先生解釋道，因小巴為私營模式，司機要自負盈虧，所以對漲價格外謹慎，「目前還沒有漲價的打算」。

雖小巴在堵車費徵收方面得到豁免，但余先生卻認為，小巴近幾年的經營並不容易。他表示，疫情後保險費及各類雜費水漲船高，上漲的1元車費「只夠剛剛平衡開支」。而余先生也稱，堵車費對於小巴的政策利好，收益最多的還是小巴乘客，「現在大多乘客都是老人，或者在華埠上班的，他們現在節省了很多時間」。

家住新州的周先生因工作原因，不時有去法拉盛的需求。往常，許先生都會選擇自己開車前往，但如今堵車費開始徵收，他認為開一趟「成本實在太高了」。在堵車費上路的第一周，許先生便第一次乘坐了小巴。他感嘆到，小巴實在比地鐵「方便太多了」；且如今地鐵也須漲價到每程3元，小巴的性價比愈發凸顯，「以後但凡要去法拉盛，肯定都只坐小巴了」。

堵車費 法拉盛 曼哈頓

上一則

堵車費效應持續 長島鐵路乘客量顯著增加

下一則

紐約共和黨民代：川普支持廢除堵車費
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市府帶頭文化交流 促皇后區大融合

市府帶頭文化交流 促皇后區大融合
金兌錫攜力行 每周辦小企業諮詢

金兌錫攜力行 每周辦小企業諮詢
王嘉廉醫療中心 曼哈頓、法拉盛院所設當日看診

王嘉廉醫療中心 曼哈頓、法拉盛院所設當日看診
法拉盛僑界 辦追思會紀念卡特

法拉盛僑界 辦追思會紀念卡特

熱門新聞

一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

2025-01-05 20:00
去年7月上路並在今年開始實施罰鍰的紐約市垃圾桶新規，在開罰一周內市清潔局已開出近500張罰單。(記者馬璿╱攝影)

紐約垃圾桶新規一周開出近500張罰單 華人怨規定模糊

2025-01-10 19:28
本周紐約地區將持續受寒冷天氣影響，氣溫可能跌至「極度寒冷」水平。 (美聯社)

紐約極寒天氣來了 體感溫度近-12°C

2025-01-08 06:47
市府提醒居民周一風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約周一風雪 市府籲注意安全

2025-01-05 18:40
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

2025-01-06 07:38
由於價格暴漲，超市雞蛋貨架前常站著猶豫的顧客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約蛋價持續飆升 華人為買便宜傷腦筋

2025-01-11 07:48

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼