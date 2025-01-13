堵車費受益 華人小巴：跑1趟快多了 乘客至少節省20分鐘

小巴司機余先生表示，由於堵車費徵收後入城路段冷清，「跑一趟要快十幾、20分鐘，小巴乘客也受益」。(記者曹馨元╱攝影)

堵車費 開始徵收已滿一周，雖受其影響的市民紛紛抱怨要多掏9元過路費，但穿梭於法拉盛 與曼哈頓 華埠間的華人小巴卻是為數不多的受益者。小巴司機余先生表示，由於堵車費徵收後入城路段冷清，「跑一趟要快十幾、20分鐘，小巴乘客也受益」。

根據堵車費計畫，私家車輛一旦進入曼哈頓60街以下的徵收區域，就均須支付9元每日的堵車費。除針對黃色計程車、網約車等的收費有不同外，所有為公眾提供固定線路的定期通勤運輸私營巴士均無須繳費；連接法拉盛與曼哈頓華埠的華人小巴就是其中的例子。

小巴司機余先生表示，自堵車費徵收起，最明顯的變化就是「路要好開多了」；因大量私家車輛選擇降低開進曼哈頓60街以下的頻次，塞車情況有所改善，余先生如今每趟通勤時間都較從前減少近20分鐘。除此之外，因小巴都是等載滿乘客就發動，余先生尚未體會到乘客明顯增多的情況。

余先生已經從事小巴司機20餘年，他表示，自疫情後小巴車費從3元漲價到4元後，司機們暫時沒有再次漲價的決定。「有乘客跟我們反映，現在堵車費一加，要是我們能漲價到5元他們也能接受」，但余先生解釋道，因小巴為私營模式，司機要自負盈虧，所以對漲價格外謹慎，「目前還沒有漲價的打算」。

雖小巴在堵車費徵收方面得到豁免，但余先生卻認為，小巴近幾年的經營並不容易。他表示，疫情後保險費及各類雜費水漲船高，上漲的1元車費「只夠剛剛平衡開支」。而余先生也稱，堵車費對於小巴的政策利好，收益最多的還是小巴乘客，「現在大多乘客都是老人，或者在華埠上班的，他們現在節省了很多時間」。

家住新州的周先生因工作原因，不時有去法拉盛的需求。往常，許先生都會選擇自己開車前往，但如今堵車費開始徵收，他認為開一趟「成本實在太高了」。在堵車費上路的第一周，許先生便第一次乘坐了小巴。他感嘆到，小巴實在比地鐵「方便太多了」；且如今地鐵也須漲價到每程3元，小巴的性價比愈發凸顯，「以後但凡要去法拉盛，肯定都只坐小巴了」。