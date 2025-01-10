詐騙最新手段：佯稱堵車費遲交

自5日開始徵收的堵車費讓騙子找到了新的行騙途徑，圖為堵車費徵收區域標識。(路透)

自5日開始徵收的堵車費 ，除為部分市民帶來額外的生活成本，也讓騙子找到了新的行騙途徑。近日，官方收費網站指出，有人試圖以「NY Tolls Services」為名，透過文字訊息詐騙民眾收取費用。

「紐約郵寄過路費」(Tolls by Mail NY)表示，已經有騙子頂替過路費官方的名義，試圖向民眾收取堵車費遲交的罰款，「請注意，這不是來自E-ZPass 或相關收費機構的授權通訊」，收費官方建議民眾在收到此類信息時，不要點開任何網站鏈接，「E-ZPass官方絕不會要求市民提供出生日期、社安號碼或其他個人身分信息。」

目前，所有大都會運輸署(MTA )所屬的大橋和隧道收費設施均使用無現金系統，掃描攝像機將自動向車主的E-ZPass系統收費，或登記其車牌，以便他們可以收到郵寄的帳單。民眾可以在「紐約郵寄過路費」官網TollsByMailNY.com上處理來自MTA、紐約州高速公路管理局(New York State Thruway Authority)和港務局(Port Authority)的線上付款；或通過郵寄、電話及在指定地點使用支票、信用卡、或現金等支付帳單。

同時，MTA表示，在堵車費開始徵收的前60天，官方不會收取任何罰款或逾期費用；因此，車主應格外小心任何索取非堵車費本身的通知。但在60天後，也就是3月5日起，逾期30天的堵車費將收取額外五元，而逾期60天的則會收取額外50元。

「紐約郵寄過路費」鼓勵市民將可疑短信或郵件轉發至聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)的郵箱，[email protected]；或撥打800-333-8655(TOLL)聯絡E-ZPass的客戶服務中心。