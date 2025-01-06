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曼哈頓堵車費開徵 1天只收費1次 多次出入不重複課費

記者許君達╱紐約報導
曼哈頓堵車費5日開徵。圖為進入收費區的指示標誌。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓堵車費5日開徵。圖為進入收費區的指示標誌。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓堵車費從5日零時起開徵，使紐約成為全美第一個對入城車輛徵收堵車費的城市。除極少數豁免外，堵車費面向所有進入曼哈頓60街以南收費區的車輛徵收，但每輛車每天僅需付費一次。此外，沒有註冊E-ZPass支付系統的車輛，費用將比有E-ZPass的車輛高50%。

目前，收費區範圍為曼哈頓60街(含60街)、羅斯福快速路(FDR Drive)和西城快速路(West Drive Highway)之間的所有區域，羅斯福和西城快速路、以及卡瑞隧道(Hugh L. Carey Tunnel)與西城快速路相連的路段屬於豁免區。

研究顯示，曼哈頓被評為全球擁堵最嚴重的都會地區，去年第一季度早高峰時段的車輛平均旅速僅為每小時11哩。而根據統計數據，5日早間時段，曼哈頓收費區的平均旅速達到每小時15.1哩。當局稱，實施堵車費計畫每年將為收費區減少17%、大約15萬輛的車輛，而負責收費的大都會運輸署(MTA)將通過堵車費計畫籌集150億元的資金用於公共交通基礎設施升級以及資本運作等。

曼哈頓堵車費原計畫去年6月底開徵，但州長霍楚(Kathy Hochul)在開徵前突然宣布叫停該項目，直至去年11月大選結束後，又提議重啟收費計畫，並將收費標準降低了40%。不過，堵車費價格將在未來六年內逐步上漲，至2031年漲回原計畫的水平。

現行的費率根據入城時間、車輛規格以及是否使用E-ZPass系統而採不同標準。以家用小型車輛為例，使用E-ZPass的車輛在高峰時段進入收費區需要支付9元，夜間時段則為2.25元，而通過郵寄帳單付款的車輛高峰時段每次須支付13.5元，比E-ZPass用戶高50%。

高峰時段的定義為工作日早5時至晚9時、周末和節假日早9時至晚9時。值得注意的是，每輛車每個自然日周期內只需在第一次入城時支付一次堵車費，此後再入城將不再重複收費。這意味著，如果一輛車在每日零時至高峰時段開始前進入收費區，將只被課以非高峰費用，當日之內即使在高峰時段重新進入收費區，也無需再付高峰價格。

堵車費 曼哈頓 E-ZPass

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堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清
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