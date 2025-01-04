我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯「30＋」場次超越喬丹 率湖人近9戰7勝

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

霍楚現身紐約推新法 涵蓋最低時薪、帶薪孕假和胰島素自付款

記者范航瑜／紐約報導
州長霍楚3日現身紐約市，宣傳旨在減輕居民經濟負擔的三項新政策。(取自Flickr)
州長霍楚3日現身紐約市，宣傳旨在減輕居民經濟負擔的三項新政策。(取自Flickr)

州長霍楚(Kathy Hochul)3日現身曼哈頓下東城的顯利街社區之家(Henry Street Settlement)，宣布提高最低工資、全國首創的帶薪產前假法案，以及取消州監管保險計畫中的胰島素共付額限制的三項新政策，旨在減輕數百萬名紐約居民的經濟負擔。

州長霍楚3日現身紐約市，宣傳旨在減輕居民經濟負擔的三項新政策。(記者范航瑜／攝影...
州長霍楚3日現身紐約市，宣傳旨在減輕居民經濟負擔的三項新政策。(記者范航瑜／攝影)

霍楚希望通過這三個政策緩解民眾的財務壓力，目前政策已於本周生效。州府估計，在新措施的助力下，一名有孕在身並領取最低工資的糖尿病患者，每年可增加約2500元的收入。

紐約市、長島及威徹斯特郡的最低時薪現已提高至16.5元，其他地區則提升至15.5元，均上漲50分。根據規畫，最低工資將在2025年和2026年分別再增加50分，至17元；自2027年起，最低工資將隨通膨自動調整。

自2025年1月1日起，紐約州所有受雇於私人企業的孕婦將可享有20小時的帶薪假，涵蓋體檢、醫療程序、懷孕檢測及孕期相關護理，並與現有的帶薪家庭假及病假福利互補。該法適用於全州所有私人企業，無雇員人數限制，涵蓋全職及兼職員工。

另一項政策取消了部分健康保險計畫中的胰島素自付款(copay)，為糖尿病患者提供經濟支持並改善胰島素的可及性。該政策涵蓋健康保險市場購買的保險計畫、州雇員健康福利計畫、聯邦醫療補助計畫(Medicaid)、兒童健康加保計畫(Child Health Plus)，以及大多數由員工少於200人的公司提供的保險計畫。

目前紐約州約有180萬名糖尿病患者，這項措施每年可為符合資格者節省約1200元。透過聯邦醫療保險(Medicare)獲取胰島素的患者不受影響，他們的胰島素費用仍維持每月35元的上限。

霍楚坦言，「生活成本實在太高。我正全力以赴，讓紐約對家庭更具經濟可負擔性」；她於上月提出了紐約州首個通膨退稅計畫，作為2025年州情咨文的首項提案，若提案通過，將於2025年向860萬名納稅人發放約30億元退稅款，個人年收入不超過15萬元者將獲300元，年收入不超過30萬元的聯合申報家庭則可獲500元。

聯邦醫療保險 紐約州 霍楚

上一則

新州阻堵車費失敗 聯邦法官裁定按原計畫推行
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

李強要求保障農民工工資支付：加大整治力度 嚴懲惡意欠薪

李強要求保障農民工工資支付：加大整治力度 嚴懲惡意欠薪
紐約法拉盛西語裔女子當街被陌生男捅傷 嫌犯在逃

紐約法拉盛西語裔女子當街被陌生男捅傷 嫌犯在逃
新州2025房價漲速減、 保費升 大紐約區租金小漲

新州2025房價漲速減、 保費升 大紐約區租金小漲
看好美東消費潛力 台資85度C紐約首店即將開幕

看好美東消費潛力 台資85度C紐約首店即將開幕

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
1日晚間在皇后區一家夜總會外發生大規模槍擊事件，造成至少 10 人受傷。(取材自X平台)

紐約皇后區牙買加夜總會外大規模槍擊 至少10傷

2025-01-02 02:45

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣