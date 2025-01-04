霍楚現身紐約推新法 涵蓋最低時薪、帶薪孕假和胰島素自付款

州長霍楚3日現身紐約市，宣傳旨在減輕居民經濟負擔的三項新政策。(取自Flickr)

州長霍楚 (Kathy Hochul)3日現身曼哈頓下東城的顯利街社區之家(Henry Street Settlement)，宣布提高最低工資、全國首創的帶薪產前假法案，以及取消州監管保險計畫中的胰島素共付額限制的三項新政策，旨在減輕數百萬名紐約居民的經濟負擔。

州長霍楚3日現身紐約市，宣傳旨在減輕居民經濟負擔的三項新政策。(記者范航瑜／攝影)

霍楚希望通過這三個政策緩解民眾的財務壓力，目前政策已於本周生效。州府估計，在新措施的助力下，一名有孕在身並領取最低工資的糖尿病患者，每年可增加約2500元的收入。

紐約市、長島及威徹斯特郡的最低時薪現已提高至16.5元，其他地區則提升至15.5元，均上漲50分。根據規畫，最低工資將在2025年和2026年分別再增加50分，至17元；自2027年起，最低工資將隨通膨自動調整。

自2025年1月1日起，紐約州 所有受雇於私人企業的孕婦將可享有20小時的帶薪假，涵蓋體檢、醫療程序、懷孕檢測及孕期相關護理，並與現有的帶薪家庭假及病假福利互補。該法適用於全州所有私人企業，無雇員人數限制，涵蓋全職及兼職員工。

另一項政策取消了部分健康保險計畫中的胰島素自付款(copay)，為糖尿病患者提供經濟支持並改善胰島素的可及性。該政策涵蓋健康保險市場購買的保險計畫、州雇員健康福利計畫、聯邦醫療補助計畫(Medicaid)、兒童健康加保計畫(Child Health Plus)，以及大多數由員工少於200人的公司提供的保險計畫。

目前紐約州約有180萬名糖尿病患者，這項措施每年可為符合資格者節省約1200元。透過聯邦醫療保險 (Medicare)獲取胰島素的患者不受影響，他們的胰島素費用仍維持每月35元的上限。

霍楚坦言，「生活成本實在太高。我正全力以赴，讓紐約對家庭更具經濟可負擔性」；她於上月提出了紐約州首個通膨退稅計畫，作為2025年州情咨文的首項提案，若提案通過，將於2025年向860萬名納稅人發放約30億元退稅款，個人年收入不超過15萬元者將獲300元，年收入不超過30萬元的聯合申報家庭則可獲500元。