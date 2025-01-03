皇后區夜店外爆大規模槍擊 4男掃射逃逸 10青少年中彈

紐約皇后區牙買加地區夜店1日深夜發生大規模槍擊，十人受傷。(歐新社)

皇后區牙買加的一家夜店，新年第一天發生大規模槍擊 事件，十人受傷。當時約有100人聚集在此，紀念一名幾個月前在布碌崙 (布魯克林)遭槍殺的青少年。

警方表示，這起槍擊事件發生在1日晚上11時15分左右，地點位於牙買加144街。當時，四名身分不明男子走向夜店，其中三到四人向場地外排隊等候的大約15人開了約30槍。

受傷的十人包括六名女性和四名男性，年齡約在16至20歲之間，他們被送往醫院治療，無生命危險。

警方表示，當時100人聚集在此，是為了追悼三個月前在布碌崙被槍殺的16歲少年蒙戈(Taearion Mungo)的生日，當晚夜店的容納人數超出了上限。

槍擊發生後，四名嫌犯徒步逃至91大道西向，隨後在143街附近搭上一輛新澤西州 車牌的淺色轎車逃離。

市警交通處處長李維拉(Philip Rivera)在夜間記者會表示：「這不是恐怖攻擊。」他說，「我們絕不容忍這些無意義的槍擊和街頭暴力行為，犯罪者將被逮捕並接受審判。」

李維拉表示正往黑幫方向追查，試圖查明槍擊是否由於黑幫間的緊張關係引發。

警方表示，截至2日中午，還未有任何逮捕行動。警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。