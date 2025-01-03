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新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

記者高雲兒╱紐約報導
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。一名華裔受害者在社群媒體上分享了自己的遭遇，並呼籲大家提高安全意識，共同防範犯罪行為。

該名居民表示，她的住宅於2024年12月26日被盜。盜賊趁她外出時迅速破壞門窗進入室內，導致大量財物損失。事後，她與警方交談時得知，這已不是孤立案件，在近期，該地區已發生多起入室盜竊案件，絕大多數受害者為亞裔家庭。

警方調查發現，這些案件由一個犯罪團伙實施，成員數量約為六至12人。他們通常偽裝成園藝工人，身穿專業服裝，戴帽子、手套、口罩和墨鏡，並攜帶背包以掩飾身份；有目擊者表示，部分團伙成員可能偽裝成女性，甚至穿著裙子。他們的作案手法極為隱秘，常將車輛停在距目標住宅一至兩個街區的地方，並使用外州車牌或假牌照以避免被追蹤。

這些犯罪分子行動迅速且具侵略性，通常從後門、側窗或地下室窗戶潛入，有時甚至強行破壞庭院門。他們的作案過程通常僅需七至十分鐘，對監控攝像頭和警報系統毫不忌憚。他們還利用技術屏蔽Wi-Fi信號，導致部分警報系統失效，使得防範難度增加。

「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷表示，類似問題在東北皇后區的社區中並不少見，例如道格拉斯頓等以住宅為主的社區也面臨相似挑戰。她指出，警方建議居民保持高度警惕，留意陌生車輛，特別是帶有外州車牌的車輛，並在發現任何可疑活動時立即報警。警方強調，「寧可多報警，也不要忽視任何潛在威脅。」

朱雅婷補充說，犯罪者通常選擇在白天居民不在家的時段作案，特別是中午到下午2時之間。警方建議居民避免使用易被屏蔽的Wi-Fi警報系統，並確保門窗牢固鎖閉。

新鮮草原的受害居民也呼籲居民採取積極措施，包括轉移家中貴重物品、安裝監控設備以及加強門窗防盜性能。此外，她強調鄰里之間的信息共享至關重要，居民應互通可疑情況，共同增強社區防範能力，保護自己和家人的安全。

紐約居民聯盟主席臧東慧則呼籲華裔認清當前面臨的挑戰，在維護自身權益時據理力爭，面對暴徒時勇敢抗爭，並積極配合警方報案。同時，他強調亞裔特別是東亞裔，應拋開黨派和母國政治分歧，團結一致。

一名華裔受害者在社群媒體上分享了自己被入室盜竊的遭遇，並呼籲大家提高安全意識，共...
一名華裔受害者在社群媒體上分享了自己被入室盜竊的遭遇，並呼籲大家提高安全意識，共同防範犯罪行為。(讀者提供)

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