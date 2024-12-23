地鐵縱火燒人案 華人「晚上不敢搭乘」 華社籲嚴懲罪犯

警方抓獲在康尼島地鐵站燒死車廂內睡覺女遊民的嫌犯。(警方提供)

在聖誕節即將到來之際，22日上午7時30分，一名在布碌崙(布魯克林)康尼島-史迪威地鐵站 一個F線地鐵車廂內睡覺的女遊民 ，被一名男子點火燒死。警方通緝這名男嫌，並於當天下午就將其逮捕歸案。當地華社對此事議論紛紛，憂心紐約地鐵的治安問題，並表示若法律不能嚴懲罪犯，犯罪率只會愈發上升。

家住班森賀的楊女士在聽說這件事後說，「這簡直太可怕了，太殘忍了，這是一條生命啊。」她表示，很難想像這名罪犯當時的心理狀況，「這名罪犯一定是精神或人格有問題。」

對於地鐵安全，楊女士說，雖說現在地鐵總體的犯罪率有所下降，但她對乘坐地鐵還是有些擔心，白天人多一些，她敢坐地鐵，到了晚上就會害怕。如果晚上出去參加活動，她一般都坐地鐵參加活動，然後搭同事的車回家。

每天乘坐地鐵上班的鄭女士表示，很難想像在一個安靜而寒冷的早晨，居然會發生這樣的事情，而兇嫌靜靜看著火燒也是令人髮指。從在地鐵站內部署市警機器人，到在地鐵站增派國民兵，近一兩年來有關地鐵安全的舉措層出不窮，但是都沒有讓乘客感到他們的安全更有保障，「如果有一天地鐵既準時，又沒有味道，行駛時也不會無故停下來，還沒有精神不正常的人，這個在其他大城市是常態的乘坐體驗，在紐約卻算是難得的了。」

家住8大道 附近的黃先生說，之所以發生這樣的悲劇，歸根到底還是法律不夠嚴格造成的。如果法律無法追究罪犯的責任，只會導致社會秩序越來越亂，犯罪率日益上升。如果法律嚴格，社會治安就一定會有好轉。

黃先生還認為，現在紐約地鐵和街道上太亂了，在地鐵車站逃票和在地鐵裡打架都沒人管，這實際上是縱容犯罪，直接導致了縱火案的發生。

從事社會服務工作的張女士說，遊民都是不得已才成為遊民的，每一個遊民背後都有一個故事。遊民需要的是切實的幫助。對於一部分精神有問題的遊民，政府需要給予更多關注，不是給筆錢、給個地方住就能解決問題的。政府需要有一個長期的計畫來處理遊民問題。

在8大道開餐館的林先生感慨地說，現在的紐約地鐵是全世界最不安全的，罪犯的權利比警察還多，警察怎麼去抓罪犯？警察執法需要有更多安全保障。