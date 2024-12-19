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MTA董事會批准財政計畫 地鐵、公車票價明年8月恐漲至3元左右

記者許君達／紐約報導
MTA董事會通過新財務計畫，明年地鐵公車恐再漲價至三元。(記者許君達／攝影)
MTA董事會通過新財務計畫，明年地鐵公車恐再漲價至三元。(記者許君達／攝影)

根據大都會運輸署(MTA)董事會在18日批准的2025年財政計畫，MTA可能在明年8月，再次調漲地鐵和公車票價。截至發稿，具體漲價方案尚未公布，但根據漲幅，預計新票價將會在三元左右，不過，漲價需要通過州府的批准才能生效。

在去年8月，MTA將地鐵公車票價從2.75元調漲至2.9元，並在官方聲明中提到，根據五年預算計畫，2025年和2027年將各有4%的漲價。這意味著，本次漲價早已在計畫之中。在此之前，紐約地鐵公車單程2.75元的票價維持了八年。此外，曼哈頓堵車費也將從明年1月5日起開始收取，單車單次價格9元。

據報導，MTA主席利博(Janno Lieber)在18日的董事會上，談及地鐵客流的穩定增長，並對漲價後客流的恢復預期表示樂觀。他還表示，紐約的票價遠低於全球其他主要城市。事實上，除倫敦地鐵票價較貴外，巴黎市內地鐵系統的單程票價為2.15歐元、約等於2.3美元，而亞洲的國際都市東京和香港的中短距離地鐵票價若以美元計價，均不到2元。在美國，波士頓地鐵單程票價2.75元，而與紐約相似的芝加哥地鐵票價為2.5元。

華人乘客池鴻建表示，漲價計畫「很瘋狂」，他作為需要每天乘坐地鐵的通勤者，感覺被連捅兩刀：原本說好收堵車費用來彌補財政虧空，結果民眾對於堵車費的痛感還沒消去，就又來一輪漲價。他說，經濟壓力和情感創傷真的會改變人的道德觀，「逼急了，我也要加入逃票大軍」。住在新澤西但在曼哈頓上班的范先生表示，他通勤主要依靠PATH捷運，乘地鐵機會有限，但頻繁漲價帶給他的觀感非常不好，會逼迫他「以後沒事就不來紐約了」。

本周早些時候，MTA董事會剛剛批准了一項採購案，計畫以12億7000萬元的價格增購435輛地鐵車廂。而市議會少數黨領袖博雷利(Joe Borelli)表示，疫情前，芝加哥地鐵以6億3200萬元的價格採購了400輛新車廂，MTA則幾乎以兩倍的價格買車，充分體現了他們的無能、浪費和管理不善。

地鐵 MTA 堵車費

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