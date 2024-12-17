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競選匹配基金 亞當斯申請遭拒 斯靜格成唯一獲批參選人

記者曹馨元╱紐約報導
市競選財務委員會16日宣布，將拒絕向紐約市長亞當斯的連任競選活動提供公共匹配基金，導致亞當斯可能在明年6月的初選中處於嚴重劣勢。(市長辦公室提供)
市競選財務委員會16日宣布，將拒絕向紐約市長亞當斯的連任競選活動提供公共匹配基金，導致亞當斯可能在明年6月的初選中處於嚴重劣勢。(市長辦公室提供)

市競選財務委員會(Campaign Finance Board)16日宣布，將拒絕向紐約市亞當斯(Eric Adams)的連任競選活動提供公共匹配基金(match fund)，導致其半數競選資金無法落實，連任企圖恐遭重創；同時，前市主計長斯靜格(Scott Stringer)成為唯一在本輪次獲批匹配基金的參選人。

委員會主席謝夫(Frederick Schaffer)在聲明中表示，在委員會徹底審查亞當斯競選活動、及對其起訴書的細節後，認定亞當斯的競選活動存在違法行為，「因此，亞當斯的連任競選活動目前未能證明其有資格獲得公共匹配基金」。但同時，委員會也並未禁止日後為亞當斯發放基金，且表明被拒付基金的候選人有權對此決定提出申訴。

亞當斯競選團隊律師皮塔(Vito Pitta)對此表示「失望」，並稱亞當斯的競選活動仍擁有「遠多於」其對手的資源；「我們將繼續與委員會合作，解決任何問題，以能適當地分配基金」，皮塔在一份聲明中說，「我們非常有信心能獲得所需的支持，在即將舉行的初選中支出最高限額」。

在同日的記者會上，亞當斯也表示，將繼續與委員會合作。「即使沒有這部分基金，我們籌得的款項也比其餘所有參選人的高出不少」，亞當斯說，自己從政生涯經歷了許多障礙，「但是你們都知道，我不會只抱怨這些障礙，我一向都是克服障礙」。

根據目前的公共基金項目，市長參選人所獲得的250元以內的小額捐款，可以按照八倍比例申請匹配基金，並將由競選財務委員會分批次審核、發放。亞當斯此前籌得的共計410萬捐款中，約有50萬元將符合八比一的公共匹配基金資格，因此能再獲得額外400萬元匹配基金，占其初選競選支出限額半數；若匹配基金無法落實，亞當斯可能在明年6月的初選中處於嚴重劣勢。

與此同時，前市主計長斯靜格(Scott Stringer)成為唯一一位在這一輪次獲得匹配基金的市長參選人，收到200萬元左右的匹配基金。

而由於文件申報錯誤，同樣參選市長的市主計長蘭德(Brad Lander)也在此輪次被拒發公共匹配基金；其團隊發言人表示，現已解決問題，並已收到競選財務委員會的信函，確認他們將於1月收到匹配基金。

亞當斯 紐約市

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