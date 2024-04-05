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霸房者鑽法律漏洞 民代籲嚴懲

記者胡聲橋／紐約報導
南布碌崙三名市議員舉行記者會，呼籲解決霸房者問題。(記者胡聲橋/攝影)
南布碌崙三名市議員舉行記者會，呼籲解決霸房者問題。(記者胡聲橋/攝影)

布碌崙(布魯克林)43區市議員莊文怡、44區市議員葉格(Kalman Yeger)和48區市議員韋娜芙(Inna Vernikov)4日下午聯合舉行記者會，呼籲各方推動解決霸房者(squatter)問題。

紐約法律規定，即使是非法闖入者，在居住30天後可以被視為合法租戶，一些遊民就利用這個法律漏洞入住空屋。莊文怡說，他的辦公室先後接到多人打來電話，投訴霸房者。去年11月29日，戴克高地位於67街1241號的住宅突然燃起大火。事後發現，這棟房屋從夏季開始就一直空置，後來被霸房者占有，霸房者在裡面抽煙喝酒開派對，最終釀成了火災。之前已經有鄰居報過警，但警方對此也無能為力。

莊文怡說，這些霸房者的受害方往往是小房東，他們辛勤勞動還房貸，但最後的結果卻是房屋被霸占，侵入者反而成了有權利居住的人，這非常不合理。現在還有人在社群媒體還鼓勵霸房，這就更出格了。莊文怡認為，政府應該加大力度，各級政府，政府各部門要協調行動，積極處理霸房者問題，切實幫助小房東。

代表羊頭灣的市議員韋娜芙(Inna Vernikov)說，如果大家用一生的積蓄買了房，然後高高興興外地度假一個月，回家後卻發現自己的房屋被人霸占，而且這個霸房者，這個陌生人還有合法的居住權，連警察都無法將他們趕走，你必須上法庭去申訴，而且這中間稍有差錯，自己反而會遭起訴，這是完全無法接受的。她說，這其中的原因是民主黨中的激進派通過的法律完全脫離了現實，傷害了他們本應該保護的人。

主要代表猶太裔社區的市議員葉格發言說，霸房者不是租房者，不享有居住的權利，而是非法侵入者(trespasser)，他們非法闖入，侵占房屋，應該被逮捕起訴，而不應該反客為主享有居住權，這是一個常識問題。現在，將非法行為合法化已經成為紐約市民已經感到麻木的問題了。葉格說，社區必須要為此進行抗爭，糾正這個問題。

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