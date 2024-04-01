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屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，近日以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭，圖為涉案房源。(取自Zillow)
兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，近日以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭，圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約州再現租霸占屋事件，兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，近日以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭。據悉，房東花53萬元翻新的房屋被破壞，並已花費4000元法務費來應對這場官司。

根據紐約郵報及Daily Mail等報導，妻子福爾曼(Juliya Fulman)和丈夫柯言德(Denis Kurlyand)，花了53萬元翻新了他們位於皇后區牙買加(Jamaica)湖木大道(Lakewood Ave.)的投資型家庭房，並為其中的兩個住房單元找到了租戶。然而在3月5日，他們的地產經紀人巴爾迪(Ejona Bardhi)卻發現這間房屋的鎖已經被更換。

在確認換鎖事件並未經過授權後，巴爾迪返回這間住屋，透過窗戶，看到屋內有一名手持電鑽、身穿套頭毛衫的陌生男子。於是她致電報警，這時，幾名男子走出這間住屋中，圍住她的停車，「他們試圖把我嚇走」，她說。

而當警方接報到場，兩名涉嫌非法居住的男子亨特(Lance Hunt，Sr.)及弗朗西斯(Rondie L. Francis)，則聲稱他們1月起就住在那裡，但無法提供證據，之後他們了離開這間房屋。房東夫婦和巴爾迪均打算換鎖，但他們被警方告知如果換鎖，他們將被逮捕。

翌日，兩位租霸拿著據他們所稱、由巴爾迪簽署的租賃協議回到這間房屋，房東夫婦則向警方出示了業主相關文件以及帶有時間戳的視頻，顯示他們的這套住房此前為空置狀態。之後，警方將兩人驅逐，房東夫婦則更換房鎖，他們進入屋中，還發現新裝修的房子已經遭到破壞，木地板被刮花，牆壁上有划痕，屋內還彌漫大麻的味道。

然而在十天後，地產經紀人巴爾迪收到法院文件，通知兩位租霸已經將她、房東夫婦以及相關地產公司告上法庭。3月22日，皇后區民事法院為兩位租霸批准召開一場緊急驅逐聽證會，而房東夫婦的代表律師莫羅則要求法官進行庭審，稱租霸們攜帶從公共紀錄文件中匆忙拼湊、又經過Photoshop處理的「偽造文件」，在「實施一場欺詐」，「他們呈交的租賃合同荒謬至極——合同簽署日期是1月1日，開始日期也是1月1日。」

租霸的代表律師則表示，「他的客戶向他展示了足夠的證據，讓我相信他們住在那裡」。證據包括一份租賃申請、一份租賃合同及手機短信。

據悉，雙方下一次的出庭日期為本月5日，房東夫婦已經在打官司過程中花費4000元的法律費用，「太荒謬了，有人闖入我的房子，我們卻在法庭上被他們起訴。我們怎麼會在這裡？這怎麼可能？他們怎麼有臉出現在法庭上」，妻子福爾曼說。

房東 皇后區 紐約州

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