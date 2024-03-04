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曼哈頓區情咨文 聚焦改善交通、住房

記者許君達／紐約報導
曼哈頓區長李文發布2024年度區情咨文，強調交通和住房是關注的重點問題。(記者許君達／攝影)
曼哈頓區長李文發布2024年度區情咨文，強調交通和住房是關注的重點問題。(記者許君達／攝影)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)3日在市大亨特學院(Hunter College)公布了2024年度區情咨文。根據報告內容，改善公共交通和增加住房供給，為曼哈頓居民關注度最高的議題。他表示將繼續推動建設地鐵站台安全門以及新住房的建設。

李文在報告中闡述的第一個重點問題亟待改善的曼哈頓的交通設施。他表示，當前地鐵信號系統落後，站台安全門及車站無障礙設施缺失，已在計畫階段的地鐵第二大道線卻停滯了數十年。他指出，由於他的團隊堅持推動站台安全門的建設，MTA現已在包括時報廣場七號線地鐵站在內的數個車站開始試點。

李文說，每天有400萬人次乘坐地鐵出入曼哈頓，但部分信號和道岔系統還是1940年代的產物，遠遠滿足不了今日的需求。而要從根本上解決這個問題，就需要籌集資金，而資金的主要來源就是「有爭議」的曼哈頓堵車費

不過，李文沒有對堵車費問題予以置評，但他在報告中再一次提出拆除羅斯福高速(FDR Drive)布碌崙大橋(Brooklyn Bridge)以南高架路段的倡議。他強調，這段使用率較低的高架橋，割裂了下東城和金融區等社區與東河河岸空間的聯繫，增加了安全隱患。然而，李文所推動拆除的高架橋，為唯一能使過境車輛免繳堵車費的繞行路線。

住房是區情咨文中的另一大議題。李文在報告中表示，當前曼哈頓的平均租金水平已達到每月5044元，而可供較大規模家庭居住的三室公寓的平均租金更是近萬元，遠非普通家庭能夠承受的水平，而唯一的解決方式只有增加住房供給。

他強調，曼哈頓並非如一些人所說的那樣沒有空間建房，2023年，區長辦公室的調查發現，在全區共有至少171處地塊可用於新建住宅，如果充分利用，在這些土地上能新增7萬個住宅單元。

而為了推動新住房的建設，李文推出了「奧伯尼住房行動方案」(Albany Housing Agenda)，其中包括呼籲州立法機構修改有關地稅優惠與容積率(FRA)限制的法律，並嚴格驅逐租戶的標準。

出席報告發布儀式的民選官員，包括曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)、市主計長蘭德(Brad Lander)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、聯邦眾議員斯帕亞(Adriano Espaillat)、布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)、布朗士區長吉布森(Vanessa Gibson)以及多名選區位於曼哈頓的州議員和市議員。

曼哈頓 地鐵站 堵車費

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