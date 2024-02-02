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法拉盛KTV包廂廁所發現密錄器 外型像「手機充電器」

記者高雲兒／紐約報導
華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)
華女在法拉盛某家KTV廁所發現密錄器，如廁過程全被錄下。圖為示意圖。(記者高雲兒／攝影)

本來和朋友興高采烈到皇后區法拉盛一家KTV唱歌的華女陳玉(化名)，卻在衛生間裡發現了微型密錄器，如廁的畫面全都被錄下，讓她和朋友驚嚇萬分，事後KTV遲遲不肯報警以及疏於回覆的態度讓她更加擔憂，希望藉由分享自身經驗，讓民眾提高警覺。

陳玉說，她於1月27日晚9時，和幾個朋友前往法拉盛一家KTV唱歌，並由店員安排，從小包廂轉到大包廂，一直到次日凌晨4時左右才離開。她說，期間所有人都使用了包廂內的衛生間，快要離開時，她突然覺得面對著馬桶的像「手機充電器」的裝置似乎有些不妥，「我感覺可能是密錄器，但又不確定」，於是陳玉決定將該裝置拔下，確定該裝置的用途，再做打算。

陳玉回家後，發現裝置內存有記憶卡，她取出放入電腦後，赫然發現自己、朋友以及前一個包廂的總共十幾個顧客如廁的畫面，通通被錄入，「因為正對著馬桶，把每個人膝蓋以上的畫面全部拍進去了，而且畫質還蠻清晰的」。

陳玉隨後在亞馬遜網站上查詢這款密錄器，是即插即用款，還能與手機和電腦等電子設備聯網，「也就是說，很可能安裝密錄器的人已經在自己的手機有一份錄像的拷貝」，陳玉說，她和她的朋友都因為此事感到驚嚇萬分，擔心自己隱私洩露。

陳玉稱，她懷疑密錄器是前面的客人留下，便隨即與KTV經理交涉，對方稱不知道此事，並稱已經讓員工去所有包廂的衛生間檢查，確定沒有類似設備，也會讓老闆去報警立案。在1月29日，陳玉和朋友再次詢問立案後續，並想要一份立案報告時候，對方才回覆並沒有報警，之後便沒有再回覆。

陳玉對此感到失望和憤怒，並表示將在近日親自前往警局報案，她會在追究密錄器安裝者的同時，也對KTV追究相應責任，「他們應該有這個警惕性，尤其是在下一輪客人進去之前，不僅僅是打掃清理這麼簡單，還要注意是否有奇怪的設備」。

她也提醒其他民眾，要注意此類電子產品，「我後來在錄像裡看到，除了我，只有另外兩個人有正眼看過這個設備，其他人也沒有懷疑」。她表示，大家出門在外，要提高對此類設備的警惕，防止隱私洩露。

本來和朋友興高采烈去法拉盛一家KTV唱歌的陳玉，在衛生間裡發現微型密錄器。圖為該...
本來和朋友興高采烈去法拉盛一家KTV唱歌的陳玉，在衛生間裡發現微型密錄器。圖為該款密錄器。(Amazon截圖)

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