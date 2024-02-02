防範偷拍 專家：關燈看亮光、檢查鏡子

近期華裔陳女士反應在KTV衛生間被偷拍；律師和警察建議應馬上報警，不但要追究安裝密錄器者，也可追究業者的失職。圖為示意圖。(本報檔案照)

近期有華裔陳女士反應，她和朋友去皇后區法拉盛 一家KTV唱歌，卻在包廂衛生間發現疑似前面客人留下的密錄器，錄下朋友和她如廁的全過程；對此相關人士提醒消費者，可透過關燈注意是否有機器正在運作的亮光或紅點，以及檢查鏡子後是否藏有密錄器等。

紐約市 警方表示，如果在一般的公共場所被人拍攝，可以直接出言制止對方，告訴對方不可拍攝；但如果像陳女士一樣，「在更衣室、廁所內、臥室或者浴室被偷拍更衣洗澡等，類似這種帶有性騷擾 性質的偷拍，那就構成犯罪」。警方稱，在這種情況下，應該積極報警。

律師劉汝華說，警方立案後，會要求KTV業者配合調查，抓出安裝密錄器的罪魁禍首；他稱像陳女士一樣的受害者，如果因此事備感困擾，建議應馬上報警，不但要追究安裝密錄器的人，也可追究KTV業者的失職，索要精神賠償，「KTV有保護客人基本利益和隱私的責任，發生這樣的情況，確實是失職的」。

曾經在KTV等夜場場所工作的知情者表示，此類場所服務員普遍經驗豐富， 在上一輪客人離開後，除了打掃衛生，也會留心注意是否現場有不尋常的儀器。

站在消費者的角度，該名知情者提醒，一定要注意是否有偷拍攝像頭，「可以把燈關掉，注意是否有機器正在運作的紅點或者亮光，也要檢查鏡子後方等處，預防被偷拍」。