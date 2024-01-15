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跨哈德遜河隧道擴建工程延遲 曼哈頓2040年才能等來新隧道

記者許君達／紐約報導
跨哈德遜河新鐵路隧道計畫剛剛開工，就已延遲。聯邦審計結果顯示最早完工時間將延至2040年。(記者許君達／攝影)
跨哈德遜河新鐵路隧道計畫剛剛開工，就已延遲。聯邦審計結果顯示最早完工時間將延至2040年。(記者許君達／攝影)

根據聯邦審計報告，跨越哈德遜河的新鐵路隧道工程剛剛開工，就已落後於原計畫的工期，預計這條隧道至少要到2040年才有可能完工。

這項名為「門戶」(Gateway)的工程項目主要包括新增兩條鐵路隧道以及維修現有的兩條在颶風珊迪(Sandy)襲擊中遭到破壞的鐵路隧道，並從今年年初開始動工。「門戶」發展委員會(Gateway Developement Commision)官員許諾，兩項工程將於2038年全部完成。

不過，聯邦運輸部交通管理局(U.S. Department of Transportation's Transit Administration)所做的一項審計顯示，由於人員配備不足、工程合同進展遲緩以及哈德遜河河底本身存在的複雜地質環境等因素影響，工程至少將要持續到2040年。委員會則表示，他們已經將員工從8名增加到44名，並已針對審計中發現的問題積極採取措施。

跨哈德遜河隧道是全美客運鐵路系統中最繁忙的一段線路。現有的北河隧道(North River Tunnels)建成於1910年，僅有上下行兩條鐵軌，美鐵(Amtrak)從紐約出發前往費城、華府、賓州以及南方其他州的所有列車均仰賴這條雙軌鐵路運行，而每日往返紐約和新澤西的數十萬人次通勤客流也完全依賴這段線路。由於進出曼哈頓別無其他鐵路通道，因此在北河隧道2011年遭遇颶風珊迪的嚴重損毀後，無法關閉整修，只能一直在正常運輸間隙維持修補。

隨著現有的跨河公路隧道以及喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)交通狀況不斷惡化、以及曼哈頓堵車費徵收計畫的臨近，增加公共交通基礎設施的需求愈發迫在眉睫，而旨在徹底解決鐵路運輸瓶頸問題的「門戶」計畫則在十餘年間不斷遭遇反覆，一直難產，直到去年獲得110億元聯邦資金後，終於得以啟動。

根據工程計畫，2040年新隧道建成後，跨越哈德遜河的鐵路將達到四線，可使現有的客車通過能力增加一倍。

曼哈頓 颶風 堵車費

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