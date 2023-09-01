赴中餐館用餐 結帳未被歸還信用卡 華人遭盜刷數千元

位於長島市 的一家中餐館 近期發生至少一起信用卡 竊案，一位華人顧客在結帳後，並未被餐館返還信用卡，他在兩天後收到銀行的簡訊通知，表示信用卡在名牌商店已被盜刷數千元，目前該起信用卡盜刷案件仍在調查之中，警方呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，8月30日晚7時20分左右，一名29歲的華人男子至108市警分局，為一起重竊案(Grand Larceny)報案，他表示在8月26日約下午1時30分，他在皇后區長島市42路近28街的一家中餐館內吃午飯，並未注意他的信用卡在結帳後並未返還。

在當月28日、也就是兩天後，他收到銀行通知，表示他的卡在曼哈頓一家商店，進行了一筆「未經授權」的消費，隨後他則取消了這一張信用卡。警方表示，截至31日，並未逮捕任何嫌犯，案件仍在調查之中。

該名受害者在社交媒體上發布的推文顯示，他的信用卡是在曼哈頓蘇荷區(SoHo)的迪奧(Dior)專賣店遭到盜刷，第一筆3800元刷付成功，第二筆1300元被銀行檢測到而交易失敗。

這名受害者還說，一開始他以為是自己在結帳後忘了拿回信用卡，不過和另一名在同一家中餐館用餐、並遭遇相同銀行卡盜刷事件的受害者交流後，他意識到在結帳後，他的卡並未被歸還，此前在這家餐廳消費，均是店員持刷卡機來到用餐桌前刷卡，「所以那天我還很奇怪，怎麼突然改成把卡拿到後面去結帳了」。

該帖底下也有網友留言，表示遭遇了一模一樣的案件，在同一家餐館用餐的翌日，信用卡被盜刷3000多元，這位網友也表示這是他當日唯一一次拿出信用卡，本以為是丟在椅子上，如今想來可能是如出一轍、在結帳後未被歸還。

本報記者31日聯絡該餐館，負責人曹先生表示，日前已經去過所屬的108分局以回應此事，並已將現場的監控錄像交給警察，目前並未得到來自警方的任何消息，正在等待警方的處理結果。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。