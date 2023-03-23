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換清潔局執法？ 紐約小販：我們不是垃圾

記者許君達／紐約報導
小販和維權人士聚集市政廳外抗議，呼喊「不要把我們當成垃圾」，並呼籲核發更多牌照。(市議員元在熙推特)
小販和維權人士聚集市政廳外抗議，呼喊「不要把我們當成垃圾」，並呼籲核發更多牌照。(市議員元在熙推特)

維權團體與眾多街頭小販22日在市政廳外，抗議市長亞當斯(Eric Adams)將對無證攤販的執法權轉交清潔局的決定。商販舉牌「不要把我當成垃圾」，市議會衛生委員會主席奈爾斯(Sandy Nurse)則稱市長此舉別有用心。

市府日前宣布，從4月1日開始將執法權從消費者和勞工保護局移交市清潔局。前市長白思豪(Bill de Blasio)則剛把執法權從市警手交給消保局。

參與抗議的小販表示，這個決定沒有徵求他們的意見。紐約市城市正義中心(Urban Justice Center)的街頭攤販項目(Street Vendor Project)主任阿蒂亞(Mohamed Attia)說，街頭小販也是小商家，不是被收集的垃圾或可回收物。他批評亞當斯只堵不疏的執法思路，表示「可以更努力解決小販和店家間的衝突」。幾十年來，紐約市對街頭小販牌照的數量設定上限，很久不再增加，意味很多人只能無證經營或出高價租用牌照。

亞當斯22日發表聲明，肯定街頭小販的貢獻，但表示不受監管的小販影響街道、人行道和社區健康、安全、交通、繁榮和清潔，降低生活品質。主管衛生和清潔事務的市議員諾爾斯稱，懷疑亞當斯將執法權轉交清潔局的決定是「為避免監督而精心策劃的行動」。

亞當斯 紐約市 白思豪

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