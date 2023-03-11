紐約教育衰退 家長：逼我們搬家

華人學生家長趙凱文希望官員們正視特許學校價值。(記者張心／攝影)

紐約市傳統公校 近年來教學水準逐漸退步，有華人家長寧願搬家到長島 、新澤西，也不願讓孩子就讀公校；10日多名華人家長，站在市教育局 前發聲抗議，形容紐約市為「教育衰退之城」，若政府不能放寬能提供優質教育的特許學校上限，將徹底逼迫家長們帶著孩子搬離這個城市。

(影音來源：記者張心)

華人學生家長趙凱文(Kevin Zhao)表示，傳統公校的全州標準化考試包括閱讀(English Language Arts，簡稱ELA)和數學考試成績去年整體大幅下降，成績不如特許學校，使家長們非常失望，「特許學校是解決的途徑，是幫助學生獲得優質教育的辦法，要解決這樣的問題，應該從系統改變，而不是看著更多家長情願搬到長島、新澤西來尋求出路。」

譚瑩瑩希望政府給予家長更多選擇。(記者張心／攝影)

兩個年幼的孩子的母親、市議會第43選區共和黨市議員參選人譚瑩瑩(Ying Tan)此前住在皇后區雷哥公園(Rego Park)，近年她發現很多華人鄰居都在搬家，「我很不解，因為該區屬於優質學區，但他們告訴我，紐約市的整體教育政策在變，以一己之力抵抗太難，只能盡快搬到新澤西、長島等地接受教育。」

孩子還小的譚瑩瑩感到擔憂，不知道未來全市的教育政策還會怎樣變化，「我認為紐約市的家長有權力獲得更多的教育選擇，比如提供優質教育的特許學校、特殊高中、資優班等，因為不是所有家庭都能負擔起長島、新澤西的高額費用。」

家長王茱迪表示，自己對紐約市傳統公校的衰退感到痛心。(記者張心／攝影)

曾經擔任公校教師職務、同樣是兩個孩子母親的王茱迪(Judy Wong)表示，自己在公校工作多年，親眼所見傳統公校教學水平多年來逐漸退步；講到這裡的她眼含淚光、感到痛心，「我的大兒子花了很大力氣考上了特殊高中，小孩子我在家自己培養，因為對公校教學質量沒信心，很希望有更多特許學校供孩子們選擇。」