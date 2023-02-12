我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

紀念李揚國 社區提議共同命名披露街

記者顏嘉瑩／紐約報導
李揚國於2021年感染新冠去世。圖為他生前在皇后區法拉盛街頭。(許振輝提供)
李揚國於2021年感染新冠去世。圖為他生前在皇后區法拉盛街頭。(許振輝提供)

知名華裔攝影師李揚國(Corky Lee)在兩年前感染新冠肺炎去世，其友人近日提議，擬將曼哈頓華埠擁有悠久歷史的披露街(Pell St.)共同命名為「李揚國路」(Corky Lee Way)；目前該提議仍在徵詢該街道商戶及附近居民支持，在獲得同意後將向社區委員會及市交通局(DOT)提案。

李揚國生前友人、社區人士陳家齡表示，李揚國因感染新冠，於2021年1月27日逝世至今已滿兩年，他的友人都希望在華埠能有一條街或是一段路，以李揚國的名字共同命名，紀念他為華裔和社區的貢獻。

根據紐約市規定，居民可提議將過世兩年以上的當地或其他著名人士，以其姓名將某一街道或街區共同命名；按照規定，若為當地人，該人對社區應有十年以上的積極參與，且公認對社區做過許多貢獻；若非為當地人，則應該對紐約市或國家有重大貢獻；在符合上述條件後，還需要徵求該街區的住戶及商家同意並支持，才可向當地社委會和市府提案。

陳家齡表示，會選擇披露街，除了該條街道是李揚國生前最愛道路，他對位於披露街21號的中華第一浸信教會(The First Chinese Baptist Church)也有特殊感情；李揚國是華埠媒體覺醒組織(The Chinatown Organization for Media Awakening)的共同創始人之一，該組織旨在打破外界對華人的刻板印象，並打擊針對華裔刻板印象的不實新聞等，他經常在中華第一浸信教會中舉辦各種相關展覽、影片放映等，即便李揚國已逝世，其友人仍繼續在該處定期舉辦藝文活動。

在提出提議後，陳家齡說，將持續與其他朋友溝通、推行該計畫，同時他將與披露街上的商家、住戶溝通獲得支持；未來若取得社區同意，將在曼哈頓第三社區委員會和市交通局提案，他希望能夠獲得曼哈頓區長李文(Mark Levine)和市議員馬泰(Christopher Marte)等民選官員的支持，使提議更順利進行。

為紀念已故攝影師李揚國，其友人近日提議將披露街共同命名為「李揚國路」。(記者顏嘉...
為紀念已故攝影師李揚國，其友人近日提議將披露街共同命名為「李揚國路」。(記者顏嘉瑩／攝影)

李揚國 華埠 曼哈頓

上一則

華埠新壁畫揭幕 盼新年注入愛與希望

下一則

禁加味電子菸不禁大麻 霍楚被指雙標

延伸閱讀

紐約市血腥周末 15小時12人遭槍擊 2人死亡

紐約市血腥周末 15小時12人遭槍擊 2人死亡
亞裔國會議員 籲提供非英語緊急警報

亞裔國會議員 籲提供非英語緊急警報
加速興建可負擔房 紐森撥8.2億

加速興建可負擔房 紐森撥8.2億
金山兔年花車巡遊成功 「2019年以來最好」

金山兔年花車巡遊成功 「2019年以來最好」
大企業用公投挑戰 加州多項新法擱置

大企業用公投挑戰 加州多項新法擱置

熱門新聞

近百名華裔受害者10日到鄭永佳舉辦的預防身分盜竊講座上求助。(記者顏潔恩／攝影)

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

2023-02-11 09:54
奧州當地華人經營大麻農場。(知情者提供)

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

2023-02-08 06:44
亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
陳威廉認兩項虛假報稅的罪名，被判18個月監禁；圖為他與合夥人經營的餐廳之一。(取自谷歌地圖)

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

2023-02-07 02:27
華人手機店店外監控拍下嫌犯。(記者張晨／翻拍)

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

2023-02-08 15:02

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題