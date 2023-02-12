紀念李揚國 社區提議共同命名披露街

李揚國於2021年感染新冠去世。圖為他生前在皇后區法拉盛街頭。(許振輝提供)

知名華裔攝影師李揚國 (Corky Lee)在兩年前感染新冠肺炎去世，其友人近日提議，擬將曼哈頓華埠 擁有悠久歷史的披露街(Pell St.)共同命名為「李揚國路」(Corky Lee Way)；目前該提議仍在徵詢該街道商戶及附近居民支持，在獲得同意後將向社區委員會及市交通局(DOT)提案。

李揚國生前友人、社區人士陳家齡表示，李揚國因感染新冠，於2021年1月27日逝世至今已滿兩年，他的友人都希望在華埠能有一條街或是一段路，以李揚國的名字共同命名，紀念他為華裔和社區的貢獻。

根據紐約市規定，居民可提議將過世兩年以上的當地或其他著名人士，以其姓名將某一街道或街區共同命名；按照規定，若為當地人，該人對社區應有十年以上的積極參與，且公認對社區做過許多貢獻；若非為當地人，則應該對紐約市或國家有重大貢獻；在符合上述條件後，還需要徵求該街區的住戶及商家同意並支持，才可向當地社委會和市府提案。

陳家齡表示，會選擇披露街，除了該條街道是李揚國生前最愛道路，他對位於披露街21號的中華第一浸信教會(The First Chinese Baptist Church)也有特殊感情；李揚國是華埠媒體覺醒組織(The Chinatown Organization for Media Awakening)的共同創始人之一，該組織旨在打破外界對華人的刻板印象，並打擊針對華裔刻板印象的不實新聞等，他經常在中華第一浸信教會中舉辦各種相關展覽、影片放映等，即便李揚國已逝世，其友人仍繼續在該處定期舉辦藝文活動。