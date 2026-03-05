我的頻道

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

紐約華埠襲擊與入室盜竊 近一個月大增

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約中華公所4日舉辦新任主席伍銳賢(前左四)就任以來的首場警民會，市警(NYPD)華埠五分局局長林偉斌(Michael Lam，前右三)出席。(記者劉梓祁／攝影)
紐約中華公所4日舉辦新任主席伍銳賢(前左四)就任以來的首場警民會，市警(NYPD)華埠五分局局長林偉斌(Michael Lam，前右三)出席。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所(CCBA)於4日舉辦新任主席伍銳賢(Eric Ng)就任以來的首場警民會議；與會的市警(NYPD)華埠五分局局長林偉斌(Michael Lam)表示，轄區近期襲擊與入室盜竊案件增加，其中襲擊案多涉及針對警員的侵犯，而入室盜竊案則以商家為主要目標，呼籲民眾提高警惕、加強防範。

本次警民會前，伍銳賢於本月1日就任中華公所第69任主席。他在警民會上表示，自己既非「臨危受命」也無「特別目標」，僅希望以平常心為社區解決問題。伍銳賢說，公所每月舉辦警民會議，加之現任五分局局長也為華人，與社區有共同語言和理念，更有助於促進警方與居民之間的溝通與理解。

林偉斌局長通報市警數據說，五分局轄區在截至3月1日的過去近一個月內，共發生92宗主要罪案，較往年同期的91起增長1.1%。其中嚴重襲擊案(Fel. Assault)14起，較往年增長27.3%；入室盜竊案(Burglary)則由去年同期的8起增至19起，增幅達137.5%。

林偉斌指出，超過一半的嚴重襲擊案的對象為警員。在市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後的前兩個月，襲擊警員案增加3%。根據市警數據，今年全市已發生253宗襲警案，包括曼哈頓華盛頓廣場公園(Washington Square Park)兩名警員遭投擲雪球和冰塊的事件。

他說，雖然入室盜竊增加約137%或令人生畏，但不希望社區過度恐慌，因為許多案件為嫌犯非法闖入店家後被驅離，仍記錄為入室盜竊。他還表示，五分局近期新增10名警員，已部署到轄區多個重點區域，包括華埠羅斯福公園(SDR Park)和堅尼路(Canal St.)一帶。

林偉斌祝賀伍銳賢當選主席，並表示期待未來繼續與中華公所合作。他指出，警務工作離不開警民之間的良好關係，而華埠社區一直都與警方互動密切，不僅定期舉辦警民會，社區各類活動也常邀請警方參與，使警方能夠及時了解社區需求。

皇后區長 表揚亞裔社區6傑出人士

醫療補助居家護理計畫涉圍標 聯邦將起訴紐約州府
