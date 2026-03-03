紐約市議員馬泰提案 華埠設永久性雙語街牌

曼哈頓華埠1969年首次正式設立帶中文的街牌，成為社區視覺與文化標誌之一。(記者范航瑜╱攝影)

華埠 的中英文雙語街牌已有超過60年歷史，一代代不識英文的華人移民依靠這些街牌通行。然而近年來，受損或拆除的舊街牌常被僅有英文的街牌取代。3日，市議會交通與基礎建設委員會就市議員馬泰(Christopher Marte)的提案舉行公聽，該提案擬在華埠建立永久性雙語街牌計畫，並推動全市多語街牌設置。

第310號提案要求市交通局承諾在華埠建立永久性雙語街牌計畫，並進行研究以明確界定社區範圍。議員也可向市府申請在各自選區設置雙語街牌，讓全市移民社區改善導覽設施。提案還擬要求，交通局需製作全市雙語街牌地圖。

聽證會中，多個社區組織與倡議者出席並表達支持，包括由多個移民權益團體組成的語言正義協作組織(Language Justice Collaborative, LJC)。支持者強調，雙語街牌不僅方便居民與遊客導航，也彰顯移民社群在紐約市 的歷史與地位；同時有助於強化社區認同，讓移民社群感到「被看見和紮根於此。」

馬泰表示，提案的最終目標是讓城市反映居民的多樣性。「華埠的雙語街牌長期幫助移民在社區中自由行動、感受到歸屬感，但當這些街牌被拆除、取而代之的是僅英文街牌，我們傳達的訊息就錯了。」馬泰表示，雙語路牌是「紐約市歡迎移民」的最好體現。

市議員黃敏儀、莊文怡與州議員李榮恩(Grace Lee)都對該提案表達了支持。華埠共同發展機構行政總監陳作舟(Wellington Chen)指出，雙語街牌不只是方便通行，更關乎社群歸屬與文化認可。「公共設施反映當地語言，有助肯定居民存在及其對社區的文化與經濟貢獻。」

紐約市雙語路牌最早出現在20世紀中期，初衷是幫助不識英文的移民辨認街道。最早的官方雙語標識是在1966年裝設於警用呼叫箱上，隨後在1969年，市交通局將44個街牌改為雙語形式，中文名稱多採用當時華埠民眾常用的台山話或粵語讀音。整體程序延續至1980年代初擴展到更多街道，由中華公所等民間組織建議街名，中英文草書則由當地書法家譚炳忠親筆書寫。至巔峰期，該項目曾覆蓋至少155個雙語路牌，但部分已因損壞或維護缺失被僅英文的版本取代。 ￼