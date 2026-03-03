我的頻道

川普出招穩能源：美國要給航經波斯灣的船隻護航和上保險

谷愛凌發長文回應爭議：不後悔代表中國出賽

南布碌崙2名青少年多次搶劫同齡人 警方通緝

記者胡聲橋╱紐約報導
南布碌崙發生青少年搶劫同齡人系列案件，警方通緝嫌疑人。(警方提供)
警方稱，南布碌崙(布魯克林)近日發生多起青少年搶劫同齡人的案件。因為這個系列搶劫案發生在有眾多華人聚居的市警62、68、61和60分局，案件也引起了布碌崙華社的關注。警方2日公布了其中兩名嫌犯的照片，希望知情者及時通報情況，以便將嫌犯早日捉拿歸案。

第一起案件發生在市警62分局的轄區內，案發地點在17大道交第65街附近。2月10日(周二)大約下午12時40分，兩名身份不明的嫌疑人在這一地點接近一名坐在電動滑板車上的19歲男性受害者。其中一名嫌犯亮出一把砍刀，並強行搶走了受害者的電動滑板車。嫌犯隨後逃往不明方向。事件中無人受傷。

第二起案件發生在市警68分局的轄區內，案發地點在里奇大道(Ridge Boulevard)交86街附近。2月13日(周五)上午9時15分左右，四名身份不明者在這一地點接近一名16歲男性受害者，並索要其外套。這些人在試圖脫掉外套時撕破了一部分，然後騎著電動滑板車逃離現場，去向不明。事件中無人受傷。

第三起案件發生在市警60分局轄區內。2月16日(周一)下午3時30分左右，在海王星大道(Neptune Avenue)231號門前，五名身份不明者騎著電動滑板車接近兩名13歲男性受害者。這些人試圖脫掉受害者的外套。其中一名受害者反抗時，被毆打臉部。其中一名人員亮出一把刀，強行脫掉了兩人的外套。嫌犯隨後騎著電動滑板車逃離現場，去向不明。受害者拒絕在現場接受醫治。

第四起案件發生時在市警61分局的轄區內。2月21日(周六)下午2時55分左右，在海洋大道(Ocean Avenue)交東方大道(Oriental Boulevard)附近，四名身份不明者接近一名16歲和一名14歲男性受害者。其中一人將16歲受害者從電單車上推下，並強行拿走14歲受害者的耐吉(Nike)書包。兩名嫌犯騎著受害者電單車逃離現場，去向不明。

警方認為其中兩名嫌疑人均為男性，年齡約16至18歲，膚色較淺。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

