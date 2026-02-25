法拉盛商家顧客丟手提包 警籲提供線索抓賊
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市警察局呼籲公眾協助，辨認兩名涉嫌在法拉盛商業區盜竊手提包的男子。警方表示，1月30日晚間約6時50分，一名55歲女子在位於法拉盛41大道136-19號的一間商業場所內時，將手提包放在櫃台旁短暫離開，未料兩名男子趁機將手提包取走。包內包括錢包及信用卡等物品，總價值約700美元。
兩名嫌犯得手後沿41街向東離開現場，去向不明。事件中無人受傷。警方描述，第一名嫌犯為淺膚色男子，案發時身穿紅色外套、黑色長褲及黑白相間運動鞋；第二名嫌犯同為淺膚色男子，身穿黑色外套、灰色長褲及黑白相間運動鞋。
警方提醒民眾，在商家或公共場所應妥善保管隨身財物，避免將手提包或貴重物品放置於無人看管的位置，以防被盜。
警方已公布兩名嫌犯影像，目前案件仍在調查中。警方並呼籲知情人士提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
上一則