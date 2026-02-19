皇后購物中心爆持刀傷人案 18歲男手眼受傷 警懸賞3500元緝兇

皇后區購物中心(Queens Center Mall)近日發生一起持刀傷人案，一名18歲少年手眼被砍傷，警方懸賞3500元捉拿嫌犯，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

皇后區 購物中心(Queens Center Mall)近日發生一起持刀傷人案，一名18歲少年手眼被砍傷，警方懸賞3500元捉拿嫌犯，呼籲知情民眾提供線索。

根據管轄艾姆赫斯特(Elmhurst)等地的110市警分局，1月31日下午5時前，警方接獲911報案，指在位於皇后大道(Queens Blvd.)的皇后區購物中心美食廣場發生一起攻擊案。警員趕抵現場後，發現一名18歲男子右手有一道撕裂傷，左眼上方另有一道較小的傷口。

當局警探在調查此案時，取得一張監視器畫面，顯示嫌犯在發生打鬥期間，持刀割傷了這名18歲受害者。

警方指出，嫌犯當時與一群青少年一同出現在案發現場，事發後，眾人朝不明方向逃離美食廣場。救護人員隨後趕到，將受傷少年送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)治療，目前情況穩定。

市警公布的嫌犯作案照片顯示，嫌犯膚色較淺，最後一次被目擊時，頭戴黑色滑雪面罩、身穿胸前帶有灰色條紋的黑色連帽冬季外套、黑色長褲及黑色運動鞋。

根據市警局最新CompStat統計，截至本月15日，110分局在2026年已通報65宗重罪攻擊案，較去年同期的71宗減少6宗，下降約8.5%。

警方呼籲知情民眾提供線索。表示凡提供線索並協助將嫌犯逮捕及起訴者，最高可獲3500元獎金，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。