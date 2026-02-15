我的頻道

法拉盛命案嫌犯 逃亡南韓24年終落網

記者戴慈慧╱紐約報導
凱茲宣布，涉嫌2002年法拉盛命案、潛逃24年的被告已自韓國引渡回紐約受審。圖為皇后區檢察官凱茲。(本報檔案照)
凱茲宣布，涉嫌2002年法拉盛命案、潛逃24年的被告已自韓國引渡回紐約受審。圖為皇后區檢察官凱茲。(本報檔案照)

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)13日宣布，涉嫌2002年在法拉盛一處公寓持刀刺傷兩名22歲男子、造成一死一傷的何姓男子(Ho "Alex" Shin)，近期已從南韓引渡回紐約並過堂應訊。據悉，被告在案發後潛逃出境，去年12月在南韓落網。

現年43歲的何男被控兩項二級謀殺、二級企圖謀殺、一級傷害、二級傷害，以及四級非法持有武器罪名。皇后區最高法院法官裁定他羈押候審，並命被告17日(周二)再次出庭。若罪名成立，最高可面臨50年至終身監禁。

根據起訴書與檢方調查，案件發生於2002年1月6日凌晨約4時30分，兩名受害男子在夜間外出後，與被告前往一名女性友人的法拉盛公寓。期間被告短暫離開住所，並致電當時一名年僅16歲的共犯，要求對方攜帶兩把刀帶到公寓。

不久後，被告與共犯闖入公寓，持刀多次刺向金姓受害者(Hyun Dae Kim)，導致其傷重不治。另一名俞姓男子(Hyun Suk Yu)試圖阻止攻擊時亦遭刺傷，但倖存，據悉被告與兩名受害者在案發前曾有過衝突。

檢方表示，兩名嫌犯行凶後立即逃離現場。金姓男子被緊急送醫後仍不治身亡。調查人員指出，被告事後曾向他人承認刺傷他人，並稱計畫離開紐約市，其後逃往至南韓，長年未歸。

凱茲指出，檢方引渡小組與凶殺科在聯邦及國際執法單位、包括南韓當局的合作下，最終在海外鎖定被告並成功將其遣返。

檢方表示，該案最初由市警109分局偵辦，最新調查由皇后區重案組與警局冷案組合作進行。引渡工作由檢方引渡單位主導，並獲美國司法部國際事務辦公室協助。

南韓 皇后區 法拉盛

