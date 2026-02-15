市警前校園安全部門負責人泰勒 涉收賄遭起訴

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
市警前校安部門負責人泰勒被訴，涉嫌受賄賂以協助操縱市政合同。(取自市警)
紐約南區聯邦檢察官辦公室日前宣布，前紐約市警(NYPD)校園安全部門負責人泰勒(Kevin Taylor)，涉嫌利用職權索取並接受賄賂，已遭正式起訴。檢方指出，泰勒曾承諾動用其在市政府內的影響力，向相關人員施壓並提供建議，以協助一家佛羅里達州企業取得紐約市府合約，作為交換，泰勒被指獲得數萬元現金及多項好處，市府合約包括豪華酒店住宿、直升機觀光行程及百老匯演出票券等。

現年52歲、居住於紐約州揚克斯市(Yonkers)的泰勒，被控多項罪名，包括一項「共謀誠信服務電信詐騙罪」及一項「誠信服務電信詐騙罪」，每項罪名最高可判處20年監禁。

同案中，聯邦檢察官亦起訴佛羅里達州商人羅費羅(Geno Roefaro)，指他利用與泰勒的關係獲取市府合約。羅費羅也面臨多項指控，若最嚴重罪名成立，最高同樣可被判處20年監禁。

泰勒已於曼哈頓聯邦地方法院過堂並表示不認罪，羅費羅預計將於下個月出庭。檢方指出，對泰勒的調查源自聯邦當局對紐約市長亞當斯(Eric Adams)涉貪案的延伸調查，亞當斯於2024年遭起訴後，雖在司法部(DOJ)要求下於去年獲法官撤銷指控，但其政治圈內其他人士並未倖免。

2024年秋季，聯邦探員搜查了市警校園安全處辦公室，並扣押了泰勒的手機。當時，調查焦點包括他與「SaferWatch」公司的往來。該公司由羅費羅擁有，主要向學校及警察部門銷售緊急警報系統。

檢方補充，SaferWatch亦曾是某顧問公司的客戶，而該顧問公司由亞當斯市府中兩名高層官員的兄弟經營；該兩名官員於亞當斯遭起訴後數周內相繼辭職。

法庭文件亦顯示，泰勒在約一年時間內同時運作兩套不法計畫。除與羅費羅的相關案件外，泰勒於2023年7月至2024年2月期間，另涉嫌向兩名與市警有業務往來的商人索取最高7萬5000元賄款，該兩名商人所屬公司與市警校園安全處有防彈背心合約，但最終未支付任何賄款。

檢方指出，由於市警對羅費羅公司僅止於試點計畫，未進一步擴大合作，羅費羅曾私下抱怨其「投入了重大成本卻毫無回報」。檢方亦引述雙方簡訊內容，顯示羅費羅曾向泰勒表示「事情已不再有趣」，並強調公司需要交代一筆重大業務進展。

亞當斯 紐約市 詐騙

