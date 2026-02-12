紐約日落公園警員涉襲擊與公職不當 遭布碌崙地檢起訴

我的頻道

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙地區檢察官蔣沙樂(右)10日宣布，一名日落公園市警72分局警員因在兩起執勤案件中涉嫌襲擊、恐嚇市民，且出現公職不當行為而被捕控罪。(本報檔案照)
紐約市布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)宣布，一名日落公園市警72分局警員因在兩起執勤案件中涉嫌襲擊、恐嚇市民，且出現公職不當行為而被捕控罪；他目前已在國王郡最高法院過堂，面臨13項罪名，將於3月25日(周三)出庭。

據悉，被告為42歲的麥克菲特(Quran McPhatter)，去年8月3日下午6時左右，他在日落公園41街交5大道與7大道間的公園人群密集區內危險駕駛，一名市民目睹後要求麥克菲特減速；他隨即下車，並警告該名市民不要多管閒事，然後返回車內。

當市民要求他出示警徽號碼，並朝車門走近時，麥克菲特突然開門差點撞上對方，隨即掏出胡椒噴霧朝市民方向噴灑；當受害者之後前往72分局報案時，在大廳內認出穿便衣的麥克菲特，當再度被要求說出警徽號碼時，他說道，「我不會給你任何東西」，兩人之後在現場發生肢體衝突，被迫分開後麥克菲特威脅要打昏受害者。

去年10月24日的另一起案件中，在58街140號附近，麥克菲特和搭檔接報處理一名60歲民眾涉嫌非法逗留的案子；麥克菲特在逮捕該名民眾時涉嫌對其辱罵，並兩度將他的身體推撞至警車上，對方坐在警車後座時曾言語挑釁正在駕駛的麥克菲特，麥克菲特則伸手進入後座，將對方的眼鏡扯下，在送抵警局後被爆以手掌掌摑他的臉部。

蔣沙樂表示，被告未套用在紐約市警察局所訓練的降級處理(de-escalation)技巧，反而涉嫌對一名被拘留人士施暴，並威脅一名提出投訴的市民，「警民之間的信任對維持布碌崙在凶殺及槍枝暴力方面所取得的歷史性成果至關重要，我們不會容許任何警員的不當行為危及這些進展，法律之前人人平等，我們將透過本次檢控追究被告的責任」。

麥克菲特目前面臨兩項三級襲擊、四項公職不當行為、兩項三級企圖襲擊、一項三級企圖脅迫、以及四項三級恐嚇罪，共13項罪名；他目前已獲准不設保釋放，將於3月25日再次出庭。

