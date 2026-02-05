紐約布碌崙日落公園地下賭檔傳有人持槍 大批警員到場

布碌崙鄰近8大道的一家地下非法賭檔，4日中午時分有人報警，指場所內有人持槍，召來大量警員調查。(記者顏潔恩／攝影）

紐約市布碌崙 (布魯克林)鄰近8大道 的一家地下非法賭檔，4日中午時分有人報警指場所內有人持槍，召來大量警員調查，但因沒有搜查令而無法進屋調查；一名查案的警員稍後也透露，持槍者並非是持槍搶劫，且案件無人受傷，更多詳情仍在調查中。

消息指出，賭檔位於布碌崙60街923號的一個住房地下室內，當日中午時分，一名疑似身在地下室賭檔的華女報警稱，有一名男子持有手槍、作勢要威脅現場的人；不久後66分局出動多輛警車到現場調查，一度將道路封鎖，避免調查期間引發意外事故。

然而當警員試圖進入地下室時卻遭負責人拒絕，只好通過布碌崙地區檢察官辦公室向州刑事法庭申請搜捕令，直到當日下午3時左右，仍見多名警員和警探站在屋外等候。

一名警探指出，由於該案涉及持械，因此不敢怠慢，不過在警員抵達現場的一個小時後已經解除封鎖，僅留一輛警車和兩名警員在現場駐守；警探也表示，報案華女表示只看到一名持槍的男子、未看到其他人，因此警方也還不知道賭場內具體有多少人、以及持槍男子是否還在場等信息，但唯一可以確定的是，該名男子並非是持槍進來企圖搶劫。