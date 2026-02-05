我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報

紐約吃霸王餐台網紅拒出庭 心理鑑定未完成庭訊延期

紐約布碌崙日落公園地下賭檔傳有人持槍 大批警員到場

記者顏潔恩／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙鄰近8大道的一家地下非法賭檔，4日中午時分有人報警，指場所內有人持槍，召來大量警員調查。(記者顏潔恩／攝影）
布碌崙鄰近8大道的一家地下非法賭檔，4日中午時分有人報警，指場所內有人持槍，召來大量警員調查。(記者顏潔恩／攝影）

紐約市布碌崙(布魯克林)鄰近8大道的一家地下非法賭檔，4日中午時分有人報警指場所內有人持槍，召來大量警員調查，但因沒有搜查令而無法進屋調查；一名查案的警員稍後也透露，持槍者並非是持槍搶劫，且案件無人受傷，更多詳情仍在調查中。

消息指出，賭檔位於布碌崙60街923號的一個住房地下室內，當日中午時分，一名疑似身在地下室賭檔的華女報警稱，有一名男子持有手槍、作勢要威脅現場的人；不久後66分局出動多輛警車到現場調查，一度將道路封鎖，避免調查期間引發意外事故。

然而當警員試圖進入地下室時卻遭負責人拒絕，只好通過布碌崙地區檢察官辦公室向州刑事法庭申請搜捕令，直到當日下午3時左右，仍見多名警員和警探站在屋外等候。

一名警探指出，由於該案涉及持械，因此不敢怠慢，不過在警員抵達現場的一個小時後已經解除封鎖，僅留一輛警車和兩名警員在現場駐守；警探也表示，報案華女表示只看到一名持槍的男子、未看到其他人，因此警方也還不知道賭場內具體有多少人、以及持槍男子是否還在場等信息，但唯一可以確定的是，該名男子並非是持槍進來企圖搶劫。

布碌崙8大道近幾年頻繁發生華人經營非法賭檔遭外族裔匪徒持武器搶劫的案件，4日的警方活動在被路人目擊後於微信群上瘋傳，引發民眾的熱議；也有居民表示，諸如此類的案件令他們對8大道的治安更失去信心，擔心隨時會傳出人命事故。

布碌崙鄰近8大道的一家地下非法賭檔，4日中午時分有人報警，指場所內有人持槍，召來...
布碌崙鄰近8大道的一家地下非法賭檔，4日中午時分有人報警，指場所內有人持槍，召來大量警員調查。(記者顏潔恩／攝影）

布碌崙 8大道 微信

上一則

紐約吃霸王餐台灣網紅拒出庭 心理鑑定未完成庭訊延期

下一則

皇后區兩起地鐵隨機攻擊 女子被打少年被砍 警懸賞緝兇
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市垃圾清運因暴雪延宕 清潔局全力處理

紐約市垃圾清運因暴雪延宕 清潔局全力處理
布碌崙亞裔民安隊餐會 謝南區分局

布碌崙亞裔民安隊餐會 謝南區分局
迎農曆年 布碌崙華聯會為5頭醒獅點睛

迎農曆年 布碌崙華聯會為5頭醒獅點睛
紐約皇后區外賣郎遭持槍搶劫 市警通緝

紐約皇后區外賣郎遭持槍搶劫 市警通緝

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫

4生肖2月結束水逆 屬龍事業運轉強、他運勢升溫
中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國買蔥免費送 美國「蔥比蟹貴」？這家超市常年便宜
彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化

彭博：台積電撐起經濟 台灣所得集中卻比美更極端、貧富差距惡化