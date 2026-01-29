紐約南布碌崙 2賊從三樓窗戶潛入珠寶店盜竊

我的頻道

記者胡聲橋／紐約即時報導
兩名竊賊從布碌崙羊頭灣一幢樓的三樓窗戶進入一家珠寶店搶劫。(警方提供)
兩名竊賊從布碌崙羊頭灣一幢樓的三樓窗戶進入一家珠寶店搶劫。(警方提供)

紐約市布碌崙(布魯克林)近日發生一起竊賊凌晨從三樓窗戶入室搶劫一家珠寶店的案件。警方於26日公布從監控錄像獲取的此案嫌疑人的照片並通緝。警方希望知情者及時通報信息，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在轄區包括華人聚居區羊頭灣(Sheepshead Bay)的61分區的管轄範圍內。Ralphs Jewelry是一家有著20年歷史的珠寶店，位於國王大道(Kings Highway)1322號。2025年12月27日凌晨4時30分左右，兩名身分不明的嫌疑人在這珠寶店關門期間，從三樓窗戶進入該珠寶店內部。

警方稱，這兩名嫌犯進入珠寶店後，盜走了數件珠寶。隨後，兩名嫌犯步行逃離現場，方向不明。

警方未說明這兩名嫌犯到底是如何從地面爬到三樓窗戶外的，也未說明這兩人到底偷了幾件珠寶，以及被偷珠寶的價值。

根據警方提供的照片，這兩名竊賊均為淺膚色。其中一名嫌犯身穿褐色夾克，頭戴黑色毛線冬帽；另一名嫌犯身穿草綠色外套，頭上罩著灰白色運動衫頭罩。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

兩名竊賊從布碌崙羊頭灣一幢樓的三樓窗戶進入一家珠寶店搶劫。(警方提供)
兩名竊賊從布碌崙羊頭灣一幢樓的三樓窗戶進入一家珠寶店搶劫。(警方提供)

布碌崙 紐約市 華人

