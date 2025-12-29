節日期間嚴查酒駕 州府高速公路部署更多警力

州警和地方執法部門將參與全國性的「查處酒後駕車」活動，在節日期間加大打擊酒後駕車的行為。(本報檔案照)

州長霍楚 (Kathy Hochul)提醒紐約州 居民在假期期間注意道路安全。州警和地方執法部門將參與全國性的「查處酒後駕車」(Drive Sober or Get Pulled Over)活動，在節日期間加大打擊酒後駕車的行為。這項由州交通安全委員會(Governor's Traffic Safety Committee)資助的活動將持續到2026年1月1日(周四)。

據了解，州警和其他執法人員除了設立更多酒駕 檢查站和加強巡邏外，還將重點監控超速、分心駕駛以及違反「靠邊停車法」(Move Over Law)的行為。「靠邊停車法」要求駕駛在超越停在路上的車輛時謹慎駕駛。

霍楚表示，「任何人在假日期間如果選擇將自己或其他駕駛置於危險境地，都將被開罰單或面臨刑事指控。我們州對酒後駕駛和魯莽駕駛持零容忍的態度，紐約州居民的安全是我的首要任務」。

州府提醒，無論是開車、搭車還是舉辦聚會，都要提前做好計畫。如果在節日期間慶祝飲酒，請務必提前安排一位清醒的司機送回家；指定司機務必認真對待，切勿飲酒或服用其他藥物。駕駛和司機務必按照以下安全提示行事：如果某人飲酒，請勿讓對方開車；如果舉辦聚會，請指定清醒的駕駛送每個人回家；如果發現醉酒駕駛，請撥打 911；永遠繫好安全帶，這是抵禦酒駕的最佳方法。

從全國範圍看，平均每42分鐘就有一人因酒駕事故喪生，每年共有超過1萬2000人因此失去生命。聖誕節和新年假日期間，酒駕致死人數往往會上升。國家公路交通安全管理局(NHTSA)的最新數據顯示，今年12月的酒駕致死人數是15年來最高的之一。