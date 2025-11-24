我的頻道

皇后區地鐵站隨機捅人嫌犯 落網

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
皇后區地鐵站日前發生隨機捅人案，嫌犯(圖)在於短短數分鐘內砍傷兩名陌生人並掌摑第三人。他向警方表示，之所以攻擊乘客是因為他「度過了很糟的一天。」(市警局提供)

皇后區地鐵站日前發生隨機捅人案，一名嫌犯在短短數分鐘內，砍傷兩名陌生人並掌摑第三人，警方近日將這名 遊民嫌犯捉拿歸案。消息人士指出，他曾向警方表示，他之所以隨機攻擊三名陌生乘客，是因為他「度過了很糟的一天」。

根據皇后區檢方的控罪書，現年27歲的曼納薩(Tyquan Manassa)21日在當地法院過堂，被控四項一級襲擊、四項二級襲擊，以及一項四級非法持有武器罪名，法官巴蒂斯蒂(Anthony Battisti)在當晚下令以20萬元保釋金羈押曼納薩。他將在25日再度出庭；若罪成，最高恐面臨25年監禁。

控罪書指出，19日下午3時10分至3時25分之間，身穿黑色外套、黑色長褲及灰色球鞋的曼納薩，在皇后區聯合大道-秋園(Union Turnpike–Kew Gardens)地鐵站的E及F線月台上，走向一名正在等車的乘客，並多次使用尖銳物品攻擊對方，造成受害者前額及耳部撕裂傷。他隨後又衝向另一名乘客，打了此人一巴掌。不久後，他再次靠近月台上的第三名男子，涉嫌持刀刺傷受害者的臉部，造成其眉部出血，嫌犯隨後逃離車站。第一名受害者被送往附近醫院，縫了16針；第二名被刀刺傷的受害者則因傷勢縫了七針。

皇后區地方檢察官凱茲(Malinda Katz)表示，兩名受害人當時只是在秋園候車，被告便上前，毫無預警地劃傷他們的臉。這種隨機暴力是所有通勤族最恐懼的噩夢，將積極起訴任何在公共交通系統上製造混亂的人。

紐約每日新聞(New York Daily News)報導，警方及消息人士指出，當警方向曼納薩出示在地鐵月台上的嫌犯影像時，他坦承，「對，那就是我」此外，他還告訴調查人員，他之所以攻擊三名陌生乘客，是因為他「度過了很糟的一天(having a bad day)。」

警方還說，曼納薩為遊民，居住在蘭德爾島(Randall’s Island)的一處收容所。此前他已被捕十餘次，罪名多為輕罪攻擊與破壞公物等。警方消息人士指出，他也經常出現精神與情緒失控的狀況，多年來警方多次接獲投訴，要求將他送往醫院接受心理評估。但目前尚不清楚他是否曾經過正式診斷的精神疾病。

