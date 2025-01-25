法拉盛跨區販毒團夥被剿 4華男被捕

皇后區地方檢察官辦公室24日宣布，經過長期的調查，一個活躍於皇后區、曼哈頓的販毒團夥成功被瓦解。(皇后區地方檢察官辦公室提供)

皇后區 地方檢察官辦公室24日宣布，經過長期調查，一個跨區販毒團夥被成功瓦解，四名華裔被告因涉嫌密謀、毒品 交易及其他相關罪行已被起訴。如果罪名成立，其中一名被告將面臨最高15年至終身監禁，其他三人最高可被判處三至十年有期徒刑。

此次調查代號為「寒霜行動」(Operation Frostbite)，根據調查，臥底警察在2023年6月至2024年4月期間，與在皇后區、曼哈頓 活躍的多名被告，進行了五次毒品交易，成功截獲價值超過2萬6000元的毒品。隨後於2024年7月17日和10月23日，執法人員在兩個不同地點執行搜查令，查獲超過30公斤氯胺酮即K粉、600克搖頭丸以及超過100磅的大麻。

執法人員查獲超過30公斤氯胺酮即K粉、600克搖頭丸以及超過100磅的大麻。(皇后區地方檢察官辦公室提供)

涉案的四名被告分別為40歲的李星(Xing Li，音譯，下同)，住法拉盛39街、36歲的黃開宇(Kaiyu Huang)，住曼哈頓亨利街、24歲的倪泉(Quan Ni)，住址不明、以及36歲的南雷蒙(Raymond Nam)，住法拉盛Byrd街。

根據起訴書及調查結果，這一販毒團夥由李星領導，他們販賣及儲藏K粉、大麻及搖頭丸等毒品，活動範圍遍及皇后區和曼哈頓，並以南雷蒙的法拉盛住所和黃開宇的曼哈頓住所為主要活動據點。

23日執法人員執行法院授權的搜查令後，將四名被告拘捕並提審。他們面臨包括密謀罪、販賣受管制藥物罪、持有受管制藥物罪及持有大麻罪等19項指控。

其中李星還被額外控告重大販毒罪，罪名成立後可能面臨15年至終身監禁的刑罰，其餘三人若罪名成立，最高將面臨三至十年監禁；法庭已安排四名被告於2月7日(周五)再次出庭受審。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，「那些選擇在皇后區販毒的人請注意，我的辦公室將徹底瓦解毒品販賣組織，並將毒品從街道上清除。這四名被告被指控擁有並出售大量危險毒品，涉及兩個行政區的非法運營。我感謝經濟重大犯罪局以及紐約市警察局的成員，他們的努力使這些嫌犯得以繩之以法，我也特別感謝冒著安全風險收集關鍵證據的臥底警察。」