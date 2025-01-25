我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

法拉盛跨區販毒團夥被剿 4華男被捕

記者高雲兒／紐約報導
皇后區地方檢察官辦公室24日宣布，經過長期的調查，一個活躍於皇后區、曼哈頓的販毒團夥成功被瓦解。(皇后區地方檢察官辦公室提供)
皇后區地方檢察官辦公室24日宣布，經過長期的調查，一個活躍於皇后區、曼哈頓的販毒團夥成功被瓦解。(皇后區地方檢察官辦公室提供)

皇后區地方檢察官辦公室24日宣布，經過長期調查，一個跨區販毒團夥被成功瓦解，四名華裔被告因涉嫌密謀、毒品交易及其他相關罪行已被起訴。如果罪名成立，其中一名被告將面臨最高15年至終身監禁，其他三人最高可被判處三至十年有期徒刑。

此次調查代號為「寒霜行動」(Operation Frostbite)，根據調查，臥底警察在2023年6月至2024年4月期間，與在皇后區、曼哈頓活躍的多名被告，進行了五次毒品交易，成功截獲價值超過2萬6000元的毒品。隨後於2024年7月17日和10月23日，執法人員在兩個不同地點執行搜查令，查獲超過30公斤氯胺酮即K粉、600克搖頭丸以及超過100磅的大麻。

執法人員查獲超過30公斤氯胺酮即K粉、600克搖頭丸以及超過100磅的大麻。(皇...
執法人員查獲超過30公斤氯胺酮即K粉、600克搖頭丸以及超過100磅的大麻。(皇后區地方檢察官辦公室提供)

涉案的四名被告分別為40歲的李星(Xing Li，音譯，下同)，住法拉盛39街、36歲的黃開宇(Kaiyu Huang)，住曼哈頓亨利街、24歲的倪泉(Quan Ni)，住址不明、以及36歲的南雷蒙(Raymond Nam)，住法拉盛Byrd街。

根據起訴書及調查結果，這一販毒團夥由李星領導，他們販賣及儲藏K粉、大麻及搖頭丸等毒品，活動範圍遍及皇后區和曼哈頓，並以南雷蒙的法拉盛住所和黃開宇的曼哈頓住所為主要活動據點。

23日執法人員執行法院授權的搜查令後，將四名被告拘捕並提審。他們面臨包括密謀罪、販賣受管制藥物罪、持有受管制藥物罪及持有大麻罪等19項指控。

其中李星還被額外控告重大販毒罪，罪名成立後可能面臨15年至終身監禁的刑罰，其餘三人若罪名成立，最高將面臨三至十年監禁；法庭已安排四名被告於2月7日(周五)再次出庭受審。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，「那些選擇在皇后區販毒的人請注意，我的辦公室將徹底瓦解毒品販賣組織，並將毒品從街道上清除。這四名被告被指控擁有並出售大量危險毒品，涉及兩個行政區的非法運營。我感謝經濟重大犯罪局以及紐約市警察局的成員，他們的努力使這些嫌犯得以繩之以法，我也特別感謝冒著安全風險收集關鍵證據的臥底警察。」

毒品 皇后區 曼哈頓

上一則

史島華男駕駛左轉釀禍 撞死68歲行人

下一則

被批對川普移民政策無作為 亞當斯拒認指控
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年
大華超市選址法拉盛 20多家餐飲進駐

大華超市選址法拉盛 20多家餐飲進駐
刺激消費 法拉盛商改區抽籤送好禮

刺激消費 法拉盛商改區抽籤送好禮
皮影戲藏品展 法拉盛市政廳亮相

皮影戲藏品展 法拉盛市政廳亮相

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

2025-01-21 12:23
川普總統發表就職演說，並於就職日當天發布十條政治命令，限縮移民在美權利。(路透)

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

2025-01-21 07:44
紐約市接下來兩天將降雪，累積2至5吋積雪。(本報檔案照)

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

2025-01-18 14:56
周日晚間紐約州將迎來大湖效應帶來的降雪，到周一至周三晚間，州內大部分區域將迎來體感零下華氏25度至0度之間。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

2025-01-18 12:11
川普威脅大規模遣返，紐約走線客群體有人緊張有人淡定。律師提示：輕罪可能導致嚴重後果，所有人務必管住手腳。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達／攝影)

紐約走線客躲風頭 律師告誡：即使合法居留「犯兩罪」恐遣返

2025-01-21 20:37
去年底協助報案抓捕康尼島地鐵縱火犯的華裔少年謝健中(中)與好友們，險些因撥打的電話為911而不是止罪熱線，無法獲得懸賞獎金。(記者馬璿╱攝影)

紐約地鐵縱火案助抓嫌犯 華裔少年差點領不到萬元獎金

2025-01-18 10:02

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步