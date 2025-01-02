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布碌崙華裔遭金屬物體襲擊 疑賭檔糾紛

記者胡聲橋╱紐約報導
8大道發生華裔襲擊案，警方通緝。(警方提供)
8大道發生華裔襲擊案，警方通緝。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)8大道近日發生了一起攻擊案，華人受害者遭金屬物體擊打，造成頭部和臉部受傷。警方1月1日公布嫌犯照片，希望知情者及時與警方聯繫。

根據市警局，此案發生在72分局轄區，2024年11月17日晚10時15分左右，一名53歲男性在53街735號門前行走，此時一名身分不明者靠近，兩人隨後發生肢體衝突。襲擊者使用不明金屬物體，多次擊打受害者臉部，造成頭部多處撕裂和牙齒斷裂。襲擊者隨後逃離，方向不明。

急救人員迅速趕到現場施救，將53歲受害者送往紐約大學朗格尼醫院救治，傷者目前情況穩定。

根據警方提供的照片，此案男嫌留著黑色短髮，大約40多歲，中等身材，身穿上面印有白色奔馬的黑色圓領衫、以及深藍色的褲子。

據知情者，襲擊者和受害者都是華人，事件的起因是賭檔內發生糾紛。

警方呼籲，若看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華人 布碌崙 8大道

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