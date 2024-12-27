亞當斯建議聯邦檢察官介入地鐵縱火案 已指示警察局與ICE合作
市長亞當斯(Eric Adams)近期建議聯邦檢察官介入，一同審理地鐵縱火案兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta)的案件，並指示市警察局(NYPD)與聯邦移民與海關執法局(ICE)合作，探討以聯邦縱火法提出刑事指控的可能性。
據此建議，薩佩塔將同時面臨布碌崙(布魯克林)地區檢察官辦公室與聯邦東區檢察官辦公室的起訴，聯邦法律規定，縱火致人死亡罪最高可判處無期徒刑。 亞當斯發言人表示，「點燃他人並將其活活燒死，是不可容忍的邪惡行為。市長已指示警察局與ICE合作，確保薩佩塔根據聯邦法律接受審判。」
布碌崙地區檢察官辦公室也已表示願意和聯邦合作，但其實紐約地方的謀殺罪，將導致更嚴厲的判決。在紐約，一級謀殺罪最高可判無期徒刑，且不得假釋，比聯邦縱火罪的刑期更重，紐約郵報(New York Post)援引分析人士指出，亞當斯此舉或更多是釋放政治信號，顯示自己願意和川普政府合作。
此案發生之前，亞當斯剛與即將上任的川普政府的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)會晤，討論川普提出的移民遣返計畫。亞當斯在會後表示，市府不會為涉及暴力犯罪的非法移民提供庇護，並透露其法律團隊正與移民局商討具體合作方案。
薩佩塔於22日清晨，在康尼島的F線地鐵車廂內，將不明液體潑向一名睡覺的女子後縱火，導致受害者當場喪生。警方表示，薩佩塔為2018年遭遞解出境的瓜地馬拉非法移民，後非法潛返紐約市。 受害者身分尚未確定，執法部門推測她可能是遊民。26日晚，市民在康尼島地鐵站為死者舉行了守夜活動。
聯邦和地方合作的類似案件並非首次出現。就在上周，涉嫌謀殺健保公司高管的孟喬內(Luigi Mangione)，其案件便由曼哈頓地區檢察官辦公室與美國南區檢察官辦公室共同起訴。薩佩塔預計將於今日(27日)再次出庭。
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