亞當斯建議聯邦檢察官介入地鐵縱火案 已指示警察局與ICE合作

來自瓜地馬拉的男子薩佩塔，22日涉嫌在紐約地鐵隨機縱火燒人，犯案後還冷眼旁觀受害者痛苦被燒死。(市警提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)近期建議聯邦檢察官介入，一同審理地鐵縱火 案兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta)的案件，並指示市警察局(NYPD)與聯邦移民與海關執法局(ICE)合作，探討以聯邦縱火法提出刑事指控的可能性。

據此建議，薩佩塔將同時面臨布碌崙(布魯克林)地區檢察官辦公室與聯邦東區檢察官辦公室的起訴，聯邦法律規定，縱火致人死亡罪最高可判處無期徒刑。 亞當斯發言人表示，「點燃他人並將其活活燒死，是不可容忍的邪惡行為。市長已指示警察局與ICE合作，確保薩佩塔根據聯邦法律接受審判。」

布碌崙地區檢察官辦公室也已表示願意和聯邦合作，但其實紐約地方的謀殺罪，將導致更嚴厲的判決。在紐約，一級謀殺罪最高可判無期徒刑，且不得假釋，比聯邦縱火罪的刑期更重，紐約郵報(New York Post)援引分析人士指出，亞當斯此舉或更多是釋放政治信號，顯示自己願意和川普政府合作。

此案發生之前，亞當斯剛與即將上任的川普政府的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)會晤，討論川普提出的移民遣返計畫。亞當斯在會後表示，市府不會為涉及暴力犯罪的非法移民 提供庇護，並透露其法律團隊正與移民局商討具體合作方案。

薩佩塔於22日清晨，在康尼島的F線地鐵車廂內，將不明液體潑向一名睡覺的女子後縱火，導致受害者當場喪生。警方表示，薩佩塔為2018年遭遞解出境的瓜地馬拉非法移民，後非法潛返紐約市。 受害者身分尚未確定，執法部門推測她可能是遊民。26日晚，市民在康尼島地鐵站為死者舉行了守夜活動。