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新照曝光 槍殺健保CEO嫌犯打車露正臉

記者曹馨元╱紐約報導
在另一張來自車上錄影的照片中，嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。(紐約市警提供)
在另一張來自車上錄影的照片中，嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。(紐約市警提供)

聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)在紐約曼哈頓當街遭槍殺案轟動全美，儘管兇嫌身分尚未公開確認，愈來愈多重要信息已水落石出。紐約市警8日公布嫌犯的更多影像資料，呼籲公眾協助警方緝凶。

根據目前警方公布的作案時間線，在案發10天前，嫌犯乘坐巴士抵達紐約，並使用偽造的身分入住曼哈頓上城的一家青年旅館。4日上午，嫌犯在曼哈頓中城希爾頓酒店外開槍射擊湯普森背部和小腿，隨後逃離現場，騎單車到達中央公園；在公園內步行一段距離後，最終在上午7時左右乘坐計程車前往位於178街和百老匯的港務局巴士站。警方表示，目前嫌犯已搭乘灰狗巴士(Greyhound bus)前往亞特蘭大(Atlanta)。

紐約警方最新公布的影像資料顯示，嫌犯在射殺湯普森後的不到一小時內搭乘計程車，他在計程車後排落座，戴著口罩，身著黑色套頭帽衫並直視鏡頭。在另一張來自車上錄影的照片中，嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。

同時，警方6日晚間在中央公園灌木叢中發現了一個深灰色背包，疑似為兇嫌遺下。據紐約郵報報導，背包內發現了棋盤遊戲「大富翁」中使用的玩具錢，以及嫌犯穿過的一件夾克；背包已被送往實驗室做鑑識測試。

自7日起，紐約市警派出的潛水隊員持續在中央公園船屋附近的湖泊搜尋潛在線索，重點檢查船屋基座及噴泉周圍；調查人員認為，嫌犯可能在逃跑時將證物丟入湖中，但警方目前尚未找到任何物證。

市警總探長肯尼(Joseph Kenny)表示，據嫌犯在青年旅館的室友稱，嫌犯在房間裡也一直保持戴著口罩，「(室友)說他不說話，即使在吃飯時也戴著口罩」。

自案件發生以來，警方已收到數百條來自公眾的線索。聯邦調查局也於6日晚間宣布，將提供最高5萬元的獎金，以徵集導致兇嫌被捕及定罪的線索。此前，紐約市警察局也已懸賞1萬元。 如有相關線索，公眾可撥打FBI免費舉報熱線(800)CALL-FBI，即(800)225-5324，或者撥打紐約市警據報專線(800)577-8477。

警方最新公布的影像資料顯示，嫌犯在射殺湯普森後的不到一小時內搭乘計程車。(紐約市...
警方最新公布的影像資料顯示，嫌犯在射殺湯普森後的不到一小時內搭乘計程車。(紐約市警提供)

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