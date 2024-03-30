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紐約客談／地鐵配科技 安全效率難兩全

紐約客談

地鐵安全無疑是近期困擾紐約市的最大問題，不僅槍擊事件頻繁發生，地鐵撞人致死也是接連傳出。為此，在市警增加過千名警力之餘，州府也加派州警及國民兵聯合執法，但目前效果仍然有限，更別論各方爭議。

不過，只要對治安有益便是好事，市府也在絞盡腦汁應對這場「公關危機」，從而推出了考慮已久的高科技裝備，即槍械掃描器。雖沒有此前提出的金屬探測器般功能強大，但還是具備了較高的成功率和靈活程度，在演示環節中成功找出藏於警員衣內的手槍。

儘管如此，在紐約地鐵這個每日數百萬客流的系統中，安裝掃描器真的能既確保安全又保證出行效率嗎？估計兩者都難達到。雖然市長將此設備的安裝與登月計畫齊名，當市警已經明確肯定，乘客是否通過掃瞄器全為自願，且警員無權要求或強迫行人通過探測器。

如此一來，防止罪犯和武器進入地鐵的目的又何以能夠達到？試想一名攜槍的不法分子準備進入地鐵，他們是否會選擇主動經過探測器，有如自首般告知警員自己將要犯罪？既然全靠自願，那屆時選擇經過儀器的乘客，有大概率都是良民。

另外，根據市警，平均每掃描一位乘客所需時間為三秒，在這個人人追求效率、健步如飛的城市，又有幾位乘客願意主動排隊等候掃瞄，尤其是在高峰時段？這種情況下，市府和警方需要重新思考如何平衡安全措施和公眾的便利性。

更重要的是，當下犯罪猖獗與早前的保釋法改革脫不開關係，除了政府需要重新評估和調整司法政策，選民也應該在即將到來的選舉中，行使公民權。

地鐵 紐約市 國民兵

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