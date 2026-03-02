無限心脈通™ 富含輔酶Q-10和 納豆激酶 預防治療心腦血管栓塞症 廣效性強

無限心脈通™

「無限心脈通™」其主要成分納豆激酶被譽為「血栓終結者」。每顆無限心脈通所含原生態納豆激酶提取物濃度高達 20,000 FU，為目前全球可達到的高濃度之一。對防止血栓形成、降低血液黏度、軟化血管、增加血管彈性等具有良好作用。

納豆激酶是一種新型口服溶血栓物質（第二代溶栓產品）。其作用機制為刺激血管內皮細胞產生組織型纖溶酶原啟動劑（t-PA），t-PA 將纖溶酶原轉化為纖溶酶，分解纖維蛋白，直接溶解血栓；同時可將人體內尿激酶原轉化為尿激酶，尿激酶與 t-PA 協同啟動纖溶酶原，達到溶解血栓的效果。

無限心脈通™富含高濃度輔酶 Q10，是預防動脈硬化形成的重要抗氧化成分。此外，含有法國紅酒提取之白藜蘆醇，為天然抗氧化劑，可降低血液黏稠度，抑制血小板凝集與血管收縮，幫助血液循環順暢，對預防動脈粥樣硬化、冠心病、缺血性心臟病及高血脂具有輔助作用。同時，南美洲山楂提取物可增強心肌收縮力與心輸出量，減緩心律，並具有較持久的降壓作用。印度訶子（欖仁）及毛喉鞘蕊花提取物有助維持健康的三酸甘油酯水平，提高心肌能量代謝與活性，促進血管鬆弛，強化心血管功能。

西藏紅景天有助降低心臟負荷，增強缺血心臟的泵血功能，在一定程度上改善因缺血引起的心臟血流動力學失衡，並有助提升血液含氧量；同時可幫助清除血管代謝廢物，對調節血脂、擴張冠狀動脈、增加冠脈血流量等具有輔助效果，並有助預防高血壓、冠心病、腦溢血、中風後遺症及靜脈曲張等常見中老年疾病。綠茶多酚亦有助於調節血脂、血壓、血糖與膽固醇。

無限心脈通富含上述有效成分，其特點包括：

1）有助調節三高問題；

2）有助清理血管壁斑塊、恢復血管彈性、維持血管暢通；

3）對腦中風後調理具有輔助幫助。

美國藍夢無限藥業產品包括：藍夢蜂膠皇、藍夢海參靈芝皇、無限心脈通、無限康糖靈、無限關節靈、無限前列寶、無限養腦金、無限保肝皇、無限真享瘦等。全部產品於美國生產製造，通過美國 GMP 標準之成分分析檢驗，採高科技研製與高成本原料製作，使用植物纖維膠囊，100% 純植物配方，適合素食者食用。

