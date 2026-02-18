台灣5、6 年級生難忘的青春記憶 校園民歌知名歌手應邀跨海而來4月3日起在舊金山及聖荷西盛大公演4場 入場券即日出售中

我的頻道

舊金山訊
校園民歌50年 飄洋過海來團圓
舊金山訊】出生在1950 及1960 年代的台灣人，無不知曉「校園民歌」，每當音樂響起，那熟悉的弦律總能勾起那一段我們共同走過的青春回憶。那是屬於你、我的歌，也是最能勾起心𩆜深處共鳴的旋律。當民歌30 、民歌40、民歌50 在台灣演出時，那空前的盛況 ，讓旅居海外的我們，只能隔海空嘆，真希望自己也能參予其中，共同追尋那段逝去的青春的歲月。如今透過美國華人票房公司的努力爭取，「民歌50 」的知名歌手們，即將在4月跨海而來，首站舊金山、聖荷西，四場公演盛況可期。這也將是民歌演唱的告別演出，絕對不容錯過。入場券已在灣區各地售票處及網上公開發售中。

跨越半個世紀的台灣校園民歌，12名民歌知名歌手將為北加州人帶來三個小時的時代經典。「校園民歌50年，飄洋過海來團圓」紀念演唱會將於4月3 日及4月13、14、15 分別在舊金山、聖荷西舉行，為旅美華人帶來跨越半世紀的音樂重聚。

美國華人票房公司董事長戴錡在接受訪問時表示，舉辦這場演唱會緣起，他在台灣出席了去年11月「民歌50 」在小巨蛋的演出，74名歌手完整呈現122首經典作品，吸引4萬名觀眾共襄盛舉，他被當場的氣氛深深的感動到了，更有感於台灣民歌時代的歌手們都在逐漸凋零，這次或許是最後一次大集結，因此他有使命感一定要促成這次跨海來美演出。

自1975年校園民歌運動興起以來，吳楚楚、羅大佑、齊豫、侯德健、鄭怡、潘越雲等音樂人的作品，不僅旋律優美支支動聴，更深植人心，深深的影響了那一個世代的人。

是次來美演出的知名歌手計有吳楚楚、侯德健、鄭怡、潘越雲、趙詠華、胡德夫、周治平、葉佳修等人，將帶來他們個人多首成名作品，歡迎大家一起來，共享那一塵封封多年的美好時光。

舊金山場：

演出時間：4月3日（星期五）晚7時

演出地點：DAVIES SYMPHONY HALL

201 Van Ness Ave., San Francisco 

聖荷西場：

演出時間：4月13、14、15 （星期一、二、三）晚7時

演出地點：

CENTER FOR PERFORMANCE ARTS

255 S. Almaden Blvd., San Jose

門票為：$148、$248、$348 （已含稅金）

售票地點：中國城「錦繡紡」、日落區「星假期」、佛利蒙「煙火裹BBQ 餐廳」、紐沃市「漢牛書店」、柏拉阿圖市「HE&C Tea +Pot 」

或親駕華人票房公司購票

1601 McCarthy Blvd., Milpitas

洽詢專線：510-796-9988  或510-589-8892

灣區各地購票處地址，可參閱世界日報周末頭版廣告

世報陪您半世紀

舊金山 華人 聖荷西

